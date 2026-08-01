Марко Рубио очаква възобновяване на преговорите между Украйна и Русия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви в интервю за Fox News, че през следващите седмици се очаква засилване на дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна, включително опит за възобновяване на преговорите между двете страни.

"През следващите няколко седмици ще видите някои усилия, за да видим дали можем да възобновим преговорите между Русия и Украйна и да сложим край на тази война", каза Рубио.

Според него изходът от дипломатическия процес остава несигурен.

По думите на Рубио Москва и Киев имат ясно определени позиции по ключови въпроси, което може да затрудни постигането на споразумение.

"Разбираме също, че и двете страни имат сравнително ясни червени линии и докато не успеем да ги стесним малко, няма да постигнем желания резултат", допълни той.

Преди дни украинският президент Володимир Зеленски обсъди със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер идеи за подновяване на дипломатическите усилия за прекратяване на руската война срещу Украйна.

Опитите за тристранни преговори между Украйна, САЩ и Русия са в застой от началото на войната между САЩ и Иран в края на февруари.

Преди седмица Кремъл заяви, че Москва ще изчака САЩ да предложат нови идеи за слагане на край на войната в Украйна и че тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия. Ден преди това имаше среща между Рубио и руския външен министър Сергей Лавров.

Тогава Марко Рубио каза, че за прекратяване на руско-украинската война ще бъдат необходими "нови идеи". Впоследствие се появи информация, че Съединените щати подготвят нов пакет от предложения за прекратяване на войната между Русия и Украйна, като една от основните точки в него е прекратяване на взаимните въздушни удари.

В края на юни имаше "украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия", но то бе отхвърлено от Путин.

Паралелсно с това от Москва обявиха, че Русия не е променила условията си за постигане на мирно споразумение с Украйна от 2024 г.

Тогава руският президент обяви, че ще разпореди "незабавно" спиране на огъня в Украйна и започване на мирни преговори, ако Киев изтегли войските си от четирите окупирани украински области - Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие.