Украинските сили нанесоха удар по рафинерията във Волгоград, една от най-големите в Русия

Украинските сили нанесоха тази нощ удар по рафинерията "Лукойл–Волгограднефтепереработка“ в руския град Волгоград, по комплекса за радиоелектронна борба "Поле‑21“ край Голубивка във временно окупираната Луганска област, както и по други военни цели на противника, съобщи Укринформ, цитирайки изявление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувано във Фейсбук.
Генералният щаб отбеляза, че "Лукойл–Волгограднефтепереработка“ е една от най-големите петролни рафинерии в Руската федерация. Нейният капацитет е приблизително 15 милиона тона суров петрол годишно. Обектът произвежда автомобилен бензин, дизелово и авиационно гориво и участва в снабдяването на руската армия. Регистриран е директен удар по съоръжението, последван от пожар на територията му. Степента на щетите се оценява.
Удар е нанесен и по руския комплекс за радиоелектронна борба "Поле‑21“ в района на Голубивка, Луганска област.
Освен това е ударен склад за боеприпаси в района на Наумивка, на територията на Кримския полуостров, както и команден пункт на руските сили в района на Бахмут, Донецка област.
По-рано Укринформ съобщи, че логистичният център на "Уайлдберис" във Волгоград се е подпалил след украински удар.
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