Тръмп заяви, че все още не е решил дали да разреши на Украйна да произвежда ракети Patriot

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още не е взел решение дали да разреши на Украйна да произвежда ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. По думите му той "не е сигурен" дали да предостави на Киев необходимия лиценз, но въпросът все още се разглежда.

"Това е изключително оръжие и трябва да бъдем малко по-внимателни относно това на кого предоставяме лицензи. Всъщност ние по принцип не лицензираме производството на въоръжение", заяви Тръмп в интервю за Financial Times.

Американският президент подчерта, че към момента основният му приоритет е прекратяването на войната между Русия и Украйна.

"Казано просто, искаме войната между Украйна и Русия да приключи. Моята цел не са ракетите. Нашата цел е мирът", подчерта Тръмп.

Той добави, че неговите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Киев в близко бъдеще.

В началото на юли, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, президентът на САЩ е обсъдил с украинския президент Володимир Зеленски възможността за производство на ракети в Украйна. На 28 юли двамата лидери проведоха още една среща във Вашингтон. След нея Зеленски съобщи, че Тръмп се е съгласил "да ни предостави лицензи". Белият дом обаче официално не потвърди тази информация.

Ракетите-прехващачи за Patriot се смятат за критично важни за защитата срещу руски балистични ракети. Според Зеленски запасите от тези ракети в Украйна са на критично ниско ниво. В същото време производството им е ограничено – компанията RTX (бившата Raytheon) произвежда около 500 ракети-прехващачи Patriot PAC-3 MSE годишно.

Въпреки това получаването на лиценз няма да позволи бързо организиране на масово производство. Зеленски заяви, че създаването на производство в големи мащаби може да отнеме между една и пет години. По думите му той е обсъждал с представители на RTX и Lockheed Martin възможностите за ускоряване на производството на тези ракети.

Освен това Зеленски заяви, че е поискал от Тръмп спешен "зимен пакет“ от ракети-прехващачи, за да бъде защитена украинската енергийна система през отоплителния сезон. Според него, ако този проблем не бъде решен преди зимата, руските удари могат да извадят от строя електроцентрали и да оставят милиони украинци без отопление.

Украинският президент оцени необходимостта на страната от около 300 ракети-прехващачи до настъпването на зимата.

Отбраната срещу балистични ракети, които са особено трудни за прехващане, е “най-висок приоритет” за Киев, след като Русия засили ударите срещу Украйна.

Само произведените в САЩ системи “Пейтриът” са способни да ги свалят, но Украйна изпитва остър недостиг на ракети прехващачи PAC-3. Този недостиг се увеличи след войната, която САЩ и Израел заочнаха срещу Иран през февруари.