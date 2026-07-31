Кметът на Горна Оряховица остава на поста, но обяви, че е готов за оставка

Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не събра достатъчно мнозинство за прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков. Гласовете се разделиха 5:5 "за" и "против" и така той запази поста си. Въпреки това Рашков обяви, че е готов да подаде оставка и да повери управлението на града на някой от заместниците си в оставащата една година до местните избори.

До гласуването се стигна след като кметът бе уличен в конфликт на интереси. Това решение на закритата вече антикорупционна комисия бе потвърдено окончателно от съда. След това Сметната палата, която пое част от правомощията на КПК, сезира избирателната комисия.

Казусът е следният: През 2023 г., когато Рашков все още няма общо с политика и се занимава с частния си бизнес, участва в търг за продажба на осем общински имоти. Процедурата е обявена от предишния кмет Добромир Добрев. Явяват се три фирми, сред които и дружеството "Мирвана", собственост към онзи момент на Рашков. Той печели търга. Процедурата обаче се проточва, а междувременно идват местните избори на 29 октомври 2023 г., на които пак Рашков печели.

След това, на 24 ноември той подписва договор с "Мирвана" ООД, новият собственик на имотите. Към този момент дяловете във фирмата са прехвърлени на майка му, така че формално Рашков вече не е собственик.

Пред съда новият кмет твърди, че не е в конфликт на интереси, защото изпълнява решение на общинския съвет, който се разпорежда с имотите на кметството. Съдът обаче отхвърля този аргумент.

"Идеята е да останем до септември и след това ще си подам оставката, като оставя своя заместник и не се стига до избори. Така ще спестим 400 000 евро", коментира Рашков.

Той допълни, че е попаднал случайно в политиката, защото му писнало 'една организирана престъпна група да дерибейства над гражданите".

По закон ако кметът подаде оставка година преди края на мандата, избори не се провеждат, а управлението се довършва от заместник.

Ден преди гласуването се разбра и че прокуратурата води дело за незаконно подслушване в община Горна Оряховица. Оказа се, че част от служебните помещения са били намерени подслушвателни устройства. По информация на Нова телевизия такова устройство е било намерено и в кабинет на председателя на общинския съвет Огнян Стоянов още през 2023 г. Сигнал до разследващите обаче не е бил подаден.

"По този случай не съм подавал сигнал, тъй като това беше в самото начало на мандата ми. Според мен това устройство най-вероятно беше наследство от старото управление", коментира Стоянов.

Сега обаче разследване се води след като служителка на общината подала сигнал. От прокуратурата потвърждават, че такова дело има, но без да дават подробности.