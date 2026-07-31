Здравният министър завари празни отделения и безстопанственост в болницата в Ловеч, разпореди проверка

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" в МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" в Ловеч, след като лично инспектира лечебното заведение в петък и констатира сериозни проблеми с дейността и управлението му.
В проверката участва и заместник-министърът на здравеопазването д-р Ивиан Бенишев, който отговаря за лечебните заведения.
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При инспекцията на здравния министър в болницата са били проверени пет-шест отделения, като пациенти е имало само в едно от тях.
По време на посещението си Ивкова се е запознала с организацията на работа, състоянието на материалната база и функционирането на отделенията. Инспекцията е извършена на фона на тежкото финансово състояние на болницата и необходимостта от предприемане на мерки за подобряване на нейното управление.
Според министър Ивкова проблемите не се изчерпват с финансовите затруднения.
"Освен лошото финансово състояние, е налице и безстопанственост по отношение на управлението на болницата. Има цял етаж, който преди е функционирал като отделение по Урология, който е почти разрушен. Дори не е направен опит да се изнесе старата мебелировка и да се планира преобразуването на това отделение в друго“, посочи тя.
Здравният министър подчерта, че лечебното заведение работи с едва около 30% от капацитета си, което според нея прави невъзможно постигането на финансова стабилност.
"Лечебното заведение работи на около 30%, с това няма как да се постигне необходимата финансова стабилност. Трябва да бъдат преодолени негативите в управлението на болницата, защото гражданите на Ловеч заслужават да получат качествена здравна помощ от държавното лечебно заведение", заяви Ивкова.
Посещението приключи със среща с началниците на всички отделения, които поставиха пред министъра проблемите, с които се сблъскват в ежедневната си работа. Очаква се проверката на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" да установи дали са налице нарушения и да предложи необходимите мерки за подобряване на дейността на лечебното заведение.
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