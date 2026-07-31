Сушата в Нидерландия се засилва, нивото на Рейн е най-ниското, откакто се правят измервания

Нивото на река Рейн в Нидерландия никога не е било толкова ниско. При Лобит, където реката навлиза от Германия в Нидерландия, вчера са измерени 6,47 метра над нулевото ниво при измерване на височини и морски нива в страната, съобщава нидерландският в. „Телеграф“, цитирайки Дирекцията на държавните и водните съоръжения към Министерство на инфраструктурата и водите.

"Подобрен" е рекордът за най-ниско ниво от 6,48 метра, регистриран през август 2022 г. Измервания се правят от 1866 г.

Очакванията на властите са равнището на Рейн да спадне още повече през следващите дни. Количеството вода, постъпващо от Германия, също е изключително малко – 692 кубични метра в секунда. Обикновено по това време на годината Рейн пренася повече от два пъти повече вода, припомня изданието, цитирано от БТА.

Ниското ниво на водата се дължи на продължителен период на суша и жега в Нидерландия и другите страни, през които преминава Рейн, казва говорител на Дирекцията. Тази година снегът в Швейцария се е стопил бързо. „Очакваме поради климатичните промени подобни условия да има все по-често“, допълва той.

Липсата на вода в река Рейн има последици в цялата страна. Поради ниските нива на водата корабоплаването може да превозва по-малко товари, казва говорителят. Каналът „Твенте“, който е затворен от събота, обикновено се пълни с вода от река Айсел, която е приток на Рейн. Освен това, поради ниския отток на сладка вода, все повече морска вода навлиза в западната част на Нидерландия.

За следващите две седмици се прогнозират малко валежи, поради което ниските равнища на водата вероятно ще се запазят.

Засега обаче правителството няма да предприема нито национални, нито надрегионални мерки. Все още няма недостиг на питейна вода. Има значителни различия в степента на недостига на вода между регионите, поради което ще бъдат предприети повече регионални мерки.

Това е заключението от извънредната среща на няколко министерства, водни съвети, Дирекцията на държавните и водните съоръжения, провинции и дружества за питейна вода, проведена в четвъртък, съобщи телевизия Ен О Ес. Такава среща се провежда всяка седмица, откакто на 16 юли Нидерландия премина във втората фаза на недостиг на вода. Това означава реален недостиг на вода. Третата фаза е водна криза.

От няколко седмици насам Нидерландия се бори с голяма суша поради високите температури, ниските нива на реките и нарастващото търсене на вода. Между регионите има значителни разлики в недостига на прясна вода и затова на регионално ниво ще бъдат предприети нови мерки.

В момента се работи предимно за „възможно най-ефективно“ разпределение на водата и се прави опит да се задържи водата колкото се може повече. За тази цел се използват аварийни помпи.

Капитаните на кораби трябва да чакат по-дълго при някои шлюзове, тъй като трябва да се предотврати водата да се влива директно в морето. Комплексът шлюзове край Ефде в провинция Гелдерланд (Източна Нидерландия) е напълно затворен от няколко дни, поради което вече не е възможно да се премине от река Айсел към каналите на Твенте. Предприемачите от Твенте, чийто бизнеси са разположени по протежението на канала, се опасяват от голяма загуба на оборот.

Западната част на страната страда от засоляване, при което поради недостига на сладка вода в реките морската вода навлиза все по-навътре в устията. Това е вредно за природата и селското стопанство.

В големи части от Нидерландия са в сила забрани за използване на вода, което означава, че земеделските стопани и градинарите вече не могат да черпят вода от реки или канали, за да напояват културите си.

Качеството на водата за плуване се влошава на все повече места, тъй като поради недостига на вода се появяват синьо-зелени водорасли.