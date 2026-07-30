Нивото на Дунав е рекордно ниско, което създава проблеми на икономиката в Централна Европа

Продължителната суша в Европа доведе до рекордно ниски водни нива на река Дунав, което затруднява туризма, корабоплаването и промишлеността в редица държави от Централна Европа, докато горещите вълни и горските пожари в Западна Европа подчертават последиците от климатичните промени.

Река Дунав, която извира от Югозападна Германия и преминава през 10 държави, преди да се влее в Черно море, е достигнала безпрецедентно ниски нива по голяма част от течението си. Отдръпналите се води разкриват скали, пясъчни плитчини и останки от потънали кораби, които рядко са били виждани досега.

Безводието създава куп проблеми по течението на реката.

Преди ден заради ниските нива спря работа първи реактор на румънската АЕЦ "Черна вода". Един от четирите реактора на АЕЦ "Пакш" в Унгария също бе спрян.

АЕЦ "Козлодуй" засега избягва тази мярка. Тя е взела други мерки за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности, съобщиха от централата в четвъртък.

По инициатива на министъра на енергетиката Ива Петрова е осъществен контакт с министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс "Джердап" нивото на р. Дунав след АЕЦ "Козлодуй" да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове.

От АЕЦ "Козлодуй" уточняват, че водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, а не за охлаждане на ядрените реактори. Посочва се още, че постоянното водоподаване се осигурява от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив и проектирана въз основа на стогодишни проучвания на нивото на реката. Пред съоръжението функционира автоматизирана система за непрекъснато измерване на нивото.

В Будапеща Главната дирекция по управление на водите на Унгария (OVF) отчете вчера ниво на реката от едва 23 сантиметра, което е под досегашния исторически минимум от 33 сантиметра, регистриран през 2018 година, пише Асошиейтед прес.

Очаква се нивото на Дунав да продължи да спада през следващите дни, тъй като не се прогнозират значителни валежи, а температурите в региона се очаква да надхвърлят 38 градуса по Целзий.

Унгарският фотограф Габор Кертес, посетил основите на моста Маргит в Будапеща, които обикновено са под вода, но сега се намират върху оголена плитчина, определи гледката като шокираща.

"Оголените скали и сухите пясъчни плитчини около мостовите стълбове са потресаваща гледка. Какво ще се случи занапред, не знаем, но това трябва да е резултат от климатичните промени", каза той.

Понтонна лодка лежи върху калното дъно, разкрито от ниското ниво на река Дунав при Вамошабади, северозападна Унгария, сн. ЕПА/БГНЕС

Голяма част от Централна Европа е засегната от продължителна суша през по-голямата част от годината, а последователните горещи вълни ускориха изпарението и доведоха до пресъхване на водните басейни.

По данни на Националната метеорологична служба на Унгария количеството на валежите през последните 90 дни е било с между 80 и 130 милиметра под многогодишните средни стойности в почти цялата страна.

Ниското ниво на реката принуди туристическите круизни кораби, чиито пътници обикновено слизат в центъра на Будапеща, да акостират далеч нагоре по течението. Товарното корабоплаване практически е преустановено, съобщи унгарското министерство на транспорта и инвестициите.

В България, където Дунав е естествена граница с Румъния, полицията във вторник евакуира 186 туристи от заседналия край Видин круизен кораб "Вайкинг Улур" (Viking Ullur), плаващ под швейцарски флаг.

Плавателният съд не успя да достигне пристанището заради плитчина, а пътниците останаха без храна и питейна вода. Според полицията 52-членният екипаж може да остане на борда продължително време в зависимост от условията за корабоплаване и възможностите корабът да бъде освободен.

В Сърбия стотици малки плавателни съдове и десетки товарни кораби са блокирани край брега в района на Нови Сад заради ниското ниво на реката.

Радован Шегрт, собственик на плаващ ресторант и организатор на речни разходки, заяви, че водата се е отдръпнала с между 15 и 20 метра от брега.

"Летният сезон за разходки с лодки вече приключи", каза той.

Ниското ниво на Дунав се отразява и върху производството на електроенергия в няколко държави, където речната вода се използва за охлаждане на ядрени реактори.

В Румъния, където дебитът на реката е спаднал до около 1630 кубични метра в секунда - приблизително една трета от обичайното за юли, властите спряха във вторник един от реакторите на АЕЦ "Черна вода" по съображения за безопасност и съобщиха, че предстои спиране и на втори реактор.

Подобни мерки предприе и унгарската АЕЦ "Пакш", която осигурява близо половината от електроенергията в страната. Вчера атомната централа започна поетапно намаляване на мощността на един от реакторите заради ограничените количества вода за охлаждане, след като през предходните два дни вече беше ограничено производството на два други реактора.

Оголеното речно корито създава и рискове за безопасността. Миналата седмица властите в Будапеща затвориха моста Маргит, след като отдръпването на водата разкри авиационна бомба от Втората световна война.

Ловецът на метални предмети Жолт Хорват използва необичайно ниското ниво на реката, за да търси с мощен магнит предмети по оголеното дъно. Той разказва, че е открил стари радиочасти и гилзи от двете световни войни.

"Толкова ниското ниво на Дунав е благословия за подобно занимание, но във всички останали отношения е бедствие", каза Хорват пред АП.