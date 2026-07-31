Ниските нива на Дунав може да наложат спиране на унгарската АЕЦ "Пакш" в продължение на седмици

Унгарската АЕЦ "Пакш" може да не произвежда електроенергия в продължение на седмици, тъй като се очаква нивото на река Дунав, която снабдява централата с охлаждаща вода, да остане твърде ниско, за да може да се гарантира безопасната работа на централата. Това заяви днес премиерът на Унгария Петер Мадяр на брифинг в рафинерията на енергийната компания МОЛ (MOL) в Сазхаломбата, в близост до Будапеща, съобщи Ройтерс.
Четирите произведени в Русия реактора на АЕЦ "Пакш" работят с под 50 процента от общата си мощност от 2 гигавата и се очаква да бъдат напълно спрени в понеделник, тъй като според прогнозите нивото на водата в Дунав ще продължи да спада.
Реакторите могат да бъдат пуснати отново, след като нивото на Дунав се възстанови достатъчно, за да бъде гарантирана безопасната експлоатация на енергоблоковете, "но това не се очаква да се случи през следващите седмици", обясни Мадяр.
АЕЦ "Пакш" произвежда почти половината от електроенергията в Унгария.
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Премиерът каза, че Унгария може да задоволи енергийните си нужди чрез внос и призова големите потребители на електроенергия да намалят потреблението си през вечерните часове. Очаква се обаче горещата вълна да повиши търсенето на електроенергия в страната с 20 процента през вечерните пикови часове, което може да доведе до критична ситуация.
За да се облекчи натоварването на електроенергийната мрежа, Мадяр днес повтори призива си към големите промишлени компании, включително автомобилните производители и производителите на батерии в Унгария, да намалят потреблението на електроенергия и вода, за да допринесат за гарантиране на енергийната сигурност.
"Обръщам се към големите компании с посланието, че все още очакваме да получим техните планове за доброволно спиране на производството", заяви Мадяр.
Главният изпълнителен директор на МОЛ Жолт Хернади съобщи, че компанията спира някои от своите съоръжения в страната, за да допринесе за икономията на енергия. Мадяр посочи, че МОЛ, един от най-големите потребители на електроенергия в Унгария, намалява потреблението си с 40 процента.
"Самсунг Ес Ди Ай" (Samsung SDI) съобщи в писмено изявление, че заводът ѝ за батерии в Гьод, северно от Будапеща, намалява потреблението на вода с 50 процента и потреблението на електроенергия с 10 процента през критичните вечерни часове.
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АЕЦ в Румъния и Унгария по река Дунав спират работа. Ниските води на река Дунав ще засегнат ли работата на АЕЦ Козлодуй и защо? Не, рекордно ниските нива на река Дунав няма да спрат работата на АЕЦ „Козлодуй“, въпреки че заради сушата румънската АЕЦ „Черна вода“ и унгарската АЕЦ „Пакш“ бяха принудени контролирано да спрат или намалят мощностите си. Българската централа разполага с коренно различни инженерни решения и превантивни механизми, които гарантират стабилността ѝ.Към момента двата енергоблока …
на АЕЦ „Козлодуй“ (5-и и 6-и блок) работят с пълно натоварване съгласно предварително одобрения график за електропроизводство. Защо АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи безопасно? Разликата между българската централа и съседните ѝ се дължи на три ключови фактора: Инженерно предимство на Бреговата помпена станция: АЕЦ „Козлодуй“ получава вода от собствена брегова помпена станция, която е изградена в специално проектиран дълбок залив. Конструкцията ѝ е изчислена на база на стогодишни проучвания за най-ниските възможни нива на реката, което ѝ позволява да черпи вода дори при историческо маловодие. За разлика от нея, в Унгария всмукателните дюзи на АЕЦ „Пакш“ останаха над водата поради пресъхване на речното корито в техния участък. Технологично предназначение на водата: Използваната вода от Дунав в АЕЦ „Козлодуй“ служи единствено за охлаждане на парата в кондензаторите, намиращи се в конвенционалната (неядрена) част на централата. Тя не се използва директно за охлаждане на самите ядрени реактори. Превантивни мерки и изкуствено поддържане на нивото: Още от началото на юли в българската централа функционира специална кризисна работна група. Тя следи показателите в реално време чрез автоматизирана система пред станцията. Освен това, българското Министерство на енергетиката координира нивата на реката с Хидроенергийния комплекс „Джердап“ (Железни врата) между Сърбия и Румъния. Чрез международни споразумения се осигурява контролирано изпускане на водни обеми от язовирите по-нагоре по течението, за да се поддържа нивото край Козлодуй над критичния експлоатационен праг.Защо спряха реакторите в Румъния и Унгария? Проблемът при съседите ни не е само в количеството на водата, но и в нейната температура: Румъния (АЕЦ „Черна вода“): Спирането на Първи реактор (и заплахата за Втори) бе наложено като предпазна мярка за защита на охлаждащите помпи. Румънският участък на реката отчете най-ниското си ниво от 30 години, а работата на помпите при такъв спад крие риск от тежки аварии, чийто ремонт отнема до една година. Унгария (АЕЦ „Пакш“): Централата използва реактори, които изискват огромни обеми вода. Поради горещата вълна температурата на водата в Дунав в унгарския участък се повиши критично (близо до 30°C). Когато речната вода е твърде топла, тя губи способността си да охлажда ефективно, което наложи поетапно спиране и намаляване на мощностите наполовина с цел опазване на екосистемата и сигурността на реакторите. Следователно, енергийната система на България остава стабилна благодарение на добрата инженерна подготовка и географското разположение на АЕЦ „Козлодуй“.???? Искате ли да проверим как се отразява спирането на мощностите в Румъния и Унгария върху цената на тока на регионалната борса или имате интерес към прогнозата за водното ниво на Дунав през следващите дни?
А АЕЦ Козлодуй не ползва ли също Дунава за охлаждане?