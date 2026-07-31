 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Ниските нива на Дунав може да наложат спиране на унгарската АЕЦ "Пакш" в продължение на седмици

2 коментара
Петер Мадяр

Унгарската АЕЦ "Пакш" може да не произвежда електроенергия в продължение на седмици, тъй като се очаква нивото на река Дунав, която снабдява централата с охлаждаща вода, да остане твърде ниско, за да може да се гарантира безопасната работа на централата. Това заяви днес премиерът на Унгария Петер Мадяр на брифинг в рафинерията на енергийната компания МОЛ (MOL) в Сазхаломбата, в близост до Будапеща, съобщи Ройтерс.

Четирите произведени в Русия реактора на АЕЦ "Пакш" работят с под 50 процента от общата си мощност от 2 гигавата и се очаква да бъдат напълно спрени в понеделник, тъй като според прогнозите нивото на водата в Дунав ще продължи да спада.

Реакторите могат да бъдат пуснати отново, след като нивото на Дунав се възстанови достатъчно, за да бъде гарантирана безопасната експлоатация на енергоблоковете, "но това не се очаква да се случи през следващите седмици", обясни Мадяр.

АЕЦ "Пакш" произвежда почти половината от електроенергията в Унгария.

Още по темата

Нивото на Дунав е рекордно ниско, което създава проблеми на икономиката в Централна Европа

Нивото на Дунав е рекордно ниско, което създава проблеми на икономиката в Централна Европа

Премиерът каза, че Унгария може да задоволи енергийните си нужди чрез внос и призова големите потребители на електроенергия да намалят потреблението си през вечерните часове. Очаква се обаче горещата вълна да повиши търсенето на електроенергия в страната с 20 процента през вечерните пикови часове, което може да доведе до критична ситуация.

За да се облекчи натоварването на електроенергийната мрежа, Мадяр днес повтори призива си към големите промишлени компании, включително автомобилните производители и производителите на батерии в Унгария, да намалят потреблението на електроенергия и вода, за да допринесат за гарантиране на енергийната сигурност.

"Обръщам се към големите компании с посланието, че все още очакваме да получим техните планове за доброволно спиране на производството", заяви Мадяр.

Главният изпълнителен директор на МОЛ Жолт Хернади съобщи, че компанията спира някои от своите съоръжения в страната, за да допринесе за икономията на енергия. Мадяр посочи, че МОЛ, един от най-големите потребители на електроенергия в Унгария, намалява потреблението си с 40 процента.

"Самсунг Ес Ди Ай" (Samsung SDI) съобщи в писмено изявление, че заводът ѝ за батерии в Гьод, северно от Будапеща, намалява потреблението на вода с 50 процента и потреблението на електроенергия с 10 процента през критичните вечерни часове.

Ключови думи

Унгария Дунав Пакш Мадяр
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. т€еритория на Мики Маус
    #2

    АЕЦ в Румъния и Унгария по река Дунав спират работа. Ниските води на река Дунав ще засегнат ли работата на АЕЦ Козлодуй и защо? Не, рекордно ниските нива на река Дунав няма да спрат работата на АЕЦ „Козлодуй“, въпреки че заради сушата румънската АЕЦ „Черна вода“ и унгарската АЕЦ „Пакш“ бяха принудени контролирано да спрат или намалят мощностите си. Българската централа разполага с коренно различни инженерни решения и превантивни механизми, които гарантират стабилността ѝ.Към момента двата енергоблока

  2. Калико Джо
    #1

    А АЕЦ Козлодуй не ползва ли също Дунава за охлаждане?

Препоръчано от редакцията