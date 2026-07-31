Илхан Кючук осъди на първа инстанция ПИК за клевети и обиди

Софийският градски съд е осъдил жълтия сайт ПИК да изплати на евродепутата Илхан Кючюк обезщетение в размер на 25 565 евро за неимуществени вреди, плюс още 3 400 евро за съдебни разноски. Това обяви евродепутатът, който публикува и откъс от самото съдебно решение.

Съдия Мариана Радева Христова-Кирова установява, че служители на „ПИК НЮЗ“ ЕООД са публикували клеветнически и обидни твърдения за Кючук.

Решението се отнася до статия, публикувана на 15 януари 2025 година под заглавие „Дъното! Секретарят на Илхан Кючюк Валентин Тончев нападна жената, която лъскаше политическия му имидж“. Съдът приема, че публикацията, достъпна на интернет страницата pik.bg, разпространява неверни и вредни твърдения, които накърняват репутацията на Кючюк.

В публикация във Фейсбук, с която обявява победата, Кючюк пише, че и преди е печелил дело срещу медия, която месеци наред е разпространявала „клевети, внушения и лъжи“ срещу него.

“Истината може да закъснее, но никога не се отказва да победи! Осъдих и другата медия, в която месеци наред се тиражираха клевети, внушения и лъжи по мой адрес - единствено целящи да опетнят името ми и да накърнят доверието на хората в мен, което съм градил през годините”, коментира Кючук.

Той подчертава, че в правовата държава свободата на словото не означава слободия и че никой няма право безнаказано да петни честта и достойнството на друг човек. Както и при предишния случай,

Кючюк заявява, че няма да задържи парите за лична употреба, а ще ги дари. Той благодари на своя адвокат Полина Велчева и на хората, които са отказали да бъдат въведени в заблуждение от публикациите.

Съдебното решение може да се обжалва пред Софийския апелативен съд.

Кючюк е член на Европейския парламент от групата “Обнови Европа”, а след разцеплението на ДПС остана верен на групата около Ахмед Доган.

Той е член на Европейския парламент от 2014 година и в момента заема водеща позиция в Комисията по правни въпроси. Кючук е бивш съпредседател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).