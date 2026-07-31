Първият американски самолет-цистерна кацна в авиобаза "Безмер"

По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката.

"Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността", допълват от МО.

Иран на няколко пъти предупреди България , че ще понесе отговорност за разрешението си американски самолети да бъдат базирани в "Безмер".

Иранският външен министър Абас Арагчи преди ден призова България да преразгледа решението си, с което позволява временното разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база "Безмер". Това съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

По време на телефонен разговор с българския си колега Велислава Петрова-Чамова, Арагчи е заявил, че одобрението на София - САЩ да разположат военни самолети в базата в подкрепа на военни операции, улеснява агресията срещу Иран.

По думите на Арагчи ходът е неприемлив и противоречи на традиционно приятелските отношения между двете страни.

Иран многократно е предупреждавал, че държави, които позволяват територията им да бъде използвана за военни операции на САЩ срещу ислямската република, могат да "се сблъскат с последствия“.