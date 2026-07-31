Първият американски самолет-цистерна кацна в авиобаза "Безмер"

Иран на няколко пъти предупреди България, че ще понесе отговорност за разрешението си американски самолети да бъдат базирани в "Безмер".
Иранският външен министър Абас Арагчи преди ден призова България да преразгледа решението си, с което позволява временното разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база "Безмер". Това съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.
По време на телефонен разговор с българския си колега Велислава Петрова-Чамова, Арагчи е заявил, че одобрението на София - САЩ да разположат военни самолети в базата в подкрепа на военни операции, улеснява агресията срещу Иран.
По думите на Арагчи ходът е неприемлив и противоречи на традиционно приятелските отношения между двете страни.
Иран многократно е предупреждавал, че държави, които позволяват територията им да бъде използвана за военни операции на САЩ срещу ислямската република, могат да "се сблъскат с последствия“.
И откъде ще мине тази иранска ракета? Я ми покажи на картата, че аз много не я виждам как ще стигне дотук. Нали се сещаш, че като се зададе тази ракета турската или гръцката противоракетна отбрана ще трябва да я свалят защото няма как да знаят дали не се запътила към тяхна териториия, а тя едва ли ще им обади "Стойте си, стойте си аз отивам към Безмер".
Сега няма бъклица и погача, но когато самолетите си тръгнат жителите на Безмер ще плачат за тях. Знаете ли какво значи в района да ти дойдат на крака 250 платежоспособни туристи? Ако не знаете питайте жителите на Сарафово.
Спокойно. Американските военни ще я стегнат. Навремето те построиха цяла болница в Трън та колко му е една база. Пък и какво друго да правят - ако няма наземна операция в Иран те няма да летят. Сред писъци и крясъци преди време някой видя ли самолетите в София да излитат нанякъде или да се връщат отнякъде? Не, нали?
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Войнолюбецът Радев и оная с голото рамнеце, дето ходи да се обяснява на аятоласите...
Няма опасност иранците да бомбардират Безмер. Тая "база" е световно не-известна, никой не знае къде е.
Това, че ги изпратиха в Безмер, дали не е "отмъщението" на бръснаря-Радев.
И откъде ще мине тази иранска ракета? Я ми покажи на картата, че аз много не я виждам как ще стигне дотук. Нали се сещаш, че като се зададе тази ракета турската или гръцката противоракетна отбрана ще трябва да я свалят защото няма как да знаят дали не се запътила към тяхна териториия, а тя едва ли ще им обади "Стойте си, стойте си аз отивам към Безмер".
Браво! Вече нямаме нужда от визи за САЩ!
Кога е било това ЛЪЖЕЦО?
Леле, като гледам снимката, горките американци, ще трябва да се научат да ходят "по-вънка".
Сега няма бъклица и погача, но когато самолетите си тръгнат жителите на Безмер ще плачат за тях. Знаете ли какво значи в района да ти дойдат на крака 250 платежоспособни туристи? Ако не знаете питайте жителите на Сарафово.
Спокойно. Американските военни ще я стегнат. Навремето те построиха цяла болница в Трън та колко му е една база. Пък и какво друго да правят - ако няма наземна операция в Иран те няма да летят. Сред писъци и крясъци преди време някой видя ли самолетите в София да излитат нанякъде или да се връщат отнякъде? Не, нали?
Скоро иранската ракета ще разреши проблема с летището в Безмер, не се приСтеснявай..