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Първият американски самолет-цистерна кацна в авиобаза "Безмер"

18 коментара
Авиобазата "Безмер", сн. БГНЕС
Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни кацна в авиобаза "Безмер", съобщиха от военното министерство. 
 
По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. 
 
"Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността", допълват от МО.
 

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Иран на няколко пъти предупреди България, че ще понесе отговорност за разрешението си американски самолети да бъдат базирани в "Безмер". 
 
Иранският външен министър Абас Арагчи преди ден призова България да преразгледа решението си, с което позволява временното разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база "Безмер". Това съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.
 
По време на телефонен разговор с българския си колега Велислава Петрова-Чамова, Арагчи е заявил, че одобрението на София - САЩ да разположат военни самолети в базата в подкрепа на военни операции, улеснява агресията срещу Иран.
 
По думите на Арагчи ходът е неприемлив и противоречи на традиционно приятелските отношения между двете страни.
 
Иран многократно е предупреждавал, че държави, които позволяват територията им да бъде използвана за военни операции на САЩ срещу ислямската република, могат да "се сблъскат с последствия“.

Ключови думи

американски самолети Безмер
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18 коментара

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  1. стефчо
    #18

    Войнолюбецът Радев и оная с голото рамнеце, дето ходи да се обяснява на аятоласите...

  2. простакa
    #17

    Няма опасност иранците да бомбардират Безмер. Тая "база" е световно не-известна, никой не знае къде е.

  3. простакa
    #16
    Отговор на коментар #12

    Това, че ги изпратиха в Безмер, дали не е "отмъщението" на бръснаря-Радев.

  4. Един препатил
    #15
    Отговор на коментар #9

    И откъде ще мине тази иранска ракета? Я ми покажи на картата, че аз много не я виждам как ще стигне дотук. Нали се сещаш, че като се зададе тази ракета турската или гръцката противоракетна отбрана ще трябва да я свалят защото няма как да знаят дали не се запътила към тяхна териториия, а тя едва ли ще им обади "Стойте си, стойте си аз отивам към Безмер".

  5. VassilUN
    #14

    Браво! Вече нямаме нужда от визи за САЩ!

  6. Маг Пепи и момата казаков
    #13
    Отговор на коментар #2

    Кога е било това ЛЪЖЕЦО?

  7. простакa
    #12

    Леле, като гледам снимката, горките американци, ще трябва да се научат да ходят "по-вънка".

  8. Един препатил
    #11
    Отговор на коментар #6

    Сега няма бъклица и погача, но когато самолетите си тръгнат жителите на Безмер ще плачат за тях. Знаете ли какво значи в района да ти дойдат на крака 250 платежоспособни туристи? Ако не знаете питайте жителите на Сарафово.

  9. Един препатил
    #10
    Отговор на коментар #1

    Спокойно. Американските военни ще я стегнат. Навремето те построиха цяла болница в Трън та колко му е една база. Пък и какво друго да правят - ако няма наземна операция в Иран те няма да летят. Сред писъци и крясъци преди време някой видя ли самолетите в София да излитат нанякъде или да се връщат отнякъде? Не, нали?

  10. Православен
    #9
    Отговор на коментар #5

    Скоро иранската ракета ще разреши проблема с летището в Безмер, не се приСтеснявай..

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