МОН прави крачка назад от проблемите в НАТФИЗ, докато напрежението между студенти и ръководство расте

На фона на продължаващото повече от месец напрежение между студентите и ръководството на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“, данните за сериозни нарушения и третия студентски протест срещу ректора проф. Мирослав Дачев, Министерството на образованието и науката прави крачка назад от проблемите в университета.

"МОН изпълнява правомощията си при стриктно спазване на принципа на академичната автономия, поради което не може да се намесва в академичното управление на НАТФИЗ, в отношенията между отделните органи на академията или в трудовоправни и академични спорове от компетентността на самото висше училище", заяви в петък в рамките на парламентарния контрол образователният министър проф. Георги Вълчев.

Към него бяха отправен въпроси от депутатите от "Продължаваме промяната" Велислав Величков и Николай Денков във връзка със студентските протести срещу ръководството на академията, които продължават вече месец.

Поводът е, че академията може да бъде изключена от европейския алианс на университети FilmEU. Студенти, подкрепени от някои от своите преподаватели, винят ректора на академията за риска от изваждането на НАТФИЗ от aлианса.

Затова вече се проведоха три студентски протеста, последният от които в четвъртък вечер. Беше организирана и среща между протестиращите и ректора на университета, но тя не доведе до резултат. Студентите обвиняват ректора и в натиск и настояват за оставката му, която той вече обяви, че няма да даде.

Първоначално за риска от отстраняване алармира зам.-ректорът на академията проф. Елена Тренчева, която е и координатор на проектите към FilmEU.

Причината за подобна заплаха е липсата на институционално ангажиране на ректора проф. Мирослав Дачев. Според правилата на алианса веднъж в годината се провеждат срещи, изискващи личното присъствие на ректорите. Ректорът не е присъствал на подобна среща, откакто е оглавил академията преди 2 години.

В петък образователният министър обяви, че засега няма официално решение или коментар за изключване на НАТФИЗ от FilmEU, a установените от различни проверки нередности в академията не са заплаха за изключването на висшето училище от европейската инициатива.

Вълчев разказа, че в началото на тази година във ведомството е постъпил сигнал от

група преподаватели в НАТФИЗ с шест твърдения за нередности, по които са предприети различни отделни проверки.

Одитът за наредности относно нередовна дейност на ръководството на академията във връзка с FilmEU е установил липса на регламентирани правила за работа на Съвета на настоятелите и отклонения от вътрешната нормативна уредба относно минималната численост на групите – в три случая студенти в първи курс на екранни изкуства са се обучавали под изискуемия минимум, в групи от един до трима души.

"По проекта FilmEU+ общият размер на отчетените към 30 септември 2025 г. разходи е 480 461 евро, като са констатирани пропуски във вътрешния контрол, довели до две неправомерни плащания и некоректно счетоводно отразяване на разходи в общ размер на 53 489 евро", заяви Вълчев.

Според министъра тези нередности не представляват заплаха за участието на НАТФИЗ в проекта. Той поясни, че НАТФИЗ продължава да е пълноправен партньор по действащия проект и изпълнява ангажиментите си по споразумението.

Вълчев отбеляза, че координаторът на алианса е изразил загриженост относно бъдещото участие на академията в следващата фаза, свързана не с качеството на изпълнението, а с институционалното и стратегическото участие на ръководството в управлението на алианса.

В писмо от средата на юли координаторът е заявил, че не се осъществява достатъчно добър институционален диалог, което е довело до обсъждане на възможността за поетапно прекратяване на участието или за определяне на алтернативен статут на академията.

Образователният министър обаче обяви, че е получил уверение от ректора на академията, че е поел ангажимент за лично участие в среща, в която да бъдат изчистени въпросните съмнения и да се гарантира участието на НАТФИЗ в алианса.

"Необходимо е предприетият диалог да бъде подкрепен със съответните действия. МОН мисли, че участието на НАТФИЗ в алианса е от полза за студентите, както и за българското образование. МОН ще насърчава диалога между НАТФИЗ и алианса, без да се намесва в работата на автономните органи", каза проф. Георги Вълчев.

Втора ректорска заплата и съмнителни хонорари

През последните дни в медийното пространство се появи и по-подробна информация относно цитираните от образователния министър нарушения в НАТФИЗ.

Според отидния доклад на МОН, за който подробно писаха "Сега" и "Дневник", проф. Дачев "незаконосъобразно" е получавал второ възнаграждение от 960 лв. месечно от 1 март 2025 г. Плащането е спряно след връчването на предварителния доклад на министерството.

Проверката е установила още, че са сключени 206 договора на стойност близо 500 000 лв. с чужденци за дейности като почистване на покриви и окастряне на дървета, за извършването на които няма доказателства.

Както Георги Вълчев обяви пред депутатите, малко над 53 000 евро също са неправомерно изплатени по изпълнение на различни проекти. Част от средствата са били давани на административни служители на академията, други на гостуващи преподаватели без трудови договори с НАТФИЗ.

Установени са и двойни плащания на някои служители на академията, които получавали парични награди за дейности, които са част от основните им задължения по договор.

Част от посочените средства са били пренасочени от проекта „FilmEU“, който се оказва ябълката на раздора между студенти и ръководство.

Нарушения са били открити и във филиала в Бургас. Там са били разкрити щатни бройки само за 1.25 души, макар по закон да трябва да се назначат поне десет. Една четвърт от щатната бройка е за директор, който работи на втори трудов договор, а единицата от посочения щат е за технически сътрудник, нает по основен трудов договор.

"Този одитен доклад е стигнал до НАТФИЗ още в края на февруари, след това е имал втори отговор. Всички тези констатации са изключително притеснителни. Всички тези злоупотреби могат да минат като констатация под една обща шапка и това е злоупотреба с власт“, заяви проф. Елена Тренчева, декан на факултет "Екранни изкуства", цитирана от бТВ.

Нови студентски протести

На фона на разкритията за въпросните нарушения в четвъртък вечерта студентите на НАТФИЗ излязоха на пореден протест срещу ректора и ръководството.

Студентите протестираха пред сградата на университета под надслов #OstavkaGathering. Основен организатор на демонстрацията бе сдружение „Кинематограф", което подкрепя студентките протести.

Младежите продължават да настояват за оставката на ректора и публичност относно участието на Академията в европейския алианс FilmEU.

Студентите искат още прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на вземане на решения по въпроси, засягащи техните права и бъдещето на академията, както и край на иституционалния натиск срещу тях, за който алармират от месец.

Последният протест на студентите беше в средата на месеца, след което проведоха среща с министъра на културата Евтим Милошев, който се опита да влезе в ролята на медиатор. Няколко дни след това имаше среща и между студентите, МОН и Националното представителство на студентските съвети. Тогава и ректорът на академията се срещна с протестиращите, но впоследствие обяви, че не възнамерява да подава оставка.