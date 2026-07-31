Парламентът започна с избора на членове на Висшия съдебен съвет

Народното събрание откри в петък дългоочакваната процедура по избора на своята квота от 11 чкенове във Висшия съдебен съвет (ВСС).

Депутатите приеха правила, по които ще бъде проведен подбора и номинациите на кандидатите, които отварят широко вратата за създаване т.нар. гражданска квота във ВСС

От 1 до 21 август, докато тече депутатската ваканция, всеки гражданин, неправителствена организация, магистратска организация или адвокатска колегия ще може да предложи кандидатури на депутатите.

След 24 август ще започне да тече 14-дневен срок, в който депутатите ще могат да припознаят номинираните от гражданското общество или да направят свои предложения.

До 8 септември ще са ясни всички кандидати и ще започне да тече срок, в който те ще трябва да представят концепциите за дейността си като членове на ВСС.

Правилата бяха подкрепени от всички политически формации без “Възраждане“, които гласуваха с “въздържал се“, защото били внесли свои предложения, които дори не били поставени на обсъждане.

„Правилата са много по-добри от всички предходни правила за избор на ВСС и това е добра новина. В рамките на съставянето им имаше неформални консултации с опозицията и това също е добра новина“, каза Атанас Славов от “Демократична България“, с което даде знак, че част от опозицията е готова да сътрудничи на “Прогресивна България“.

Славов подчерта, че правилата сами по себе си не са гаранция за избор на качествени хора, а важното е какви хора ще бъдат предложени и с каква политическа подкрепа ще бъдат избрани.

Висшият съдебен съвет е ключовият орган, който може да отключи очакваната с десетилетия съдебна реформа в страната. Той се състои от 25 члена, от които 11 се избират от парламента. Други шест членове се избират от съдиите, 4 - от прокурорите и само 1 от следователите.

Трима членове на ВСС са там по право - двамата шефове на върховните съдилища и главния прокурор.

Поведението на парламента по време на избора на новия ВСС се разглежда като най-важния тест пред "Прогресивна България", защото партия спечели изборите с обещания за съдебна реформа и борба с олигархията.