Министерството на културата още търси решение за имотните проблеми на "Аудиовидео Орфей"

Министерството на културата продължава да търси решение за имотните казуси на единственото държавно киностудио "Аудиовидео Орфей". Това стана ясно от изказване на министъра на културата Евтим Милошев по време на парламентарния контрол в петък.

Не се разбра обаче какви действия е предприело или ще предприеме министерството по случая, който и самият министър повдигна преди няколко седмици.

През годините "Аудиовидео Орфей" губи близо 400 дка в Бояна, а наскоро загуби и 30 дка за над 75 млн. евро в един от най-скъпите столични квартали - "Изгрев".

"Стотици декари - над 400 дка, собственост на търговско дружество "Орфей", което е в състава на Министерството на културата, липсват от актива на дружеството. Няма ги, мистерия. Намират се в много атрактивно място, в Бояна", заяви ефира на бТВ Милошев в средата на юли.

За изчезването на апетитните имоти обаче се алармира от години.

При приватизацията на държавното "Бояна филм" 582 дка от земите на фирмата са извадени от активите ѝ и апортирани в "Аудиовидео Орфей".

За имота са съставени актове за държавна собственост и са изготвени скици и останалите документи, необходими за извършване на апорта. През май 2005 г. за целите на непаричната вноска е изготвена оценка от вещи лица, според която препоръчителната пазарна стойност на имота с определена на 112 650 000 лв. или 57 597 030 евро.

Апортът е вписан в Търговския регистър през 2006 г., но имотът не е вписан в Имотния регистър. Така през годините чрез серия от съдебни дела дружеството губи близо 400 от въпросните над 582 дка.

През февруари от Министерството на културата заявиха пред Mediapool, че за да стане ясно защо се е случило това е "необходимо да бъде извършен анализ на постановените съдебни актове, запознаване с документи, които принадлежат на трети лица и преценка на тяхната правна стойност". Така и не беше посочено чия е отговорността.

Според настоящият директор на дружеството Павел Павлов тя е на предходни ръководства на киностудиото и на бездействието на държавните институции през годините.

В петък министър Милошев обясни, че към момента на апорта имотът е бил съставен от множество отделни имоти, за част от които вече са съществували решения за възстановяване на собствеността на техните предходни собственици.

Това е довело до противоречия между данните в кадастралния и имотния регистър и до множество съдебни спорове, довели до значителни разходи за дружеството и загуба на имоти.

По думите на Милошев вписването на имотите е задължение на самото дружество, а не на Министерството на културата.

Той допълни още, че дружеството се намира в затруднено финансово състояние със загуби за около 175 хил. евро и е нужно проблемът със загубените имоти да бъде уреден.

Милошев обяви, че темата не приключва с този парламентарен въпрос и увери, че всички прозрачно и публично ще бъдат информирани за съдбата на дружеството.

В края на февруари Mediapool разказа подробно за съдбата на "Аудиовидео Орфей", около чиито имоти има съдебни саги в продължение на десетилетия.

Освен близо 400 дка в "Бояна" дружеството загуби и 30 дка в квартал "Изгрев".

Единственото положително в случая е, че за сметка на големия терен дружеството ще получи нова модерна сграда, която ще бъде изцяло за сметка на инвеститора.

Настоящият директор на дружеството Павел Павлов алармира за тези проблеми още от края на 2023 г., само дни, след като встъпва в длъжност.

По време на парламентарния контрол стана ясно още, че докладна за проблемите и състоянието на дружеството е подадена през 2023 г., а с нея се е запознал тогавашният зам.-министър Пламен Славов. Сега той отново заема този пост.

Това означава, че заместникът на Милошев е бил наясно с проблемите на дружеството, още когато министърът алармира за казуса в ефира на бТВ.

Тогава Милошев обяви, че е започнала проверка, но според източници на Mediapool поне към средата на юли проверка не е имало, защото от ръководството на дружеството не са изисквани документи.

Дори напротив. Директорът на "Аудиовидо Орфей" заяви пред Mediapool, че е направил няколко опита да се свърже по официален и неофициален ред с министъра, за да обсъдят проблемите на дружеството, но не получава отговори нито на обаждания, нито на официални писма.