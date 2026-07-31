Правосъдният министър: Ще ограничим началниците в съдебната власт (подкаст)

Ще се въведе възможност за отзоваване на членове на Висшия съдебен съвет, а в прокуратурата и съда ще се разгърне процес на "мек ветинг", който да изчисти системата от зависимостите и вечните началници, казва правосъдният министър Николай Найденов в новия епизод на подкаста "Наяве с Mediapool".

Той разказа за огромните реформи, които правителството и парламентарната група на "Прогресивна България" смятат да проведат, но не желае да ги описва като "чистка". Те биха засегнали потенциално всеки магистрат – от младшите до върховете на системата, но най-засегната явно ще е прокуратурата. "Ако съдебната система или по скоро магистратите са около 4 000 човека, надали всичките 4000 трябва да пострадат от това нещо (пълния реподбор)...", казва още Найденов.

Какви са плановете на управляващите за съдебна реформа, какъв трябва да е новият главен прокурор според министъра и с кого управляващите планират да си партнират при избора на нов състав на Висш съдебен съвет - с ГЕРБ или с ПП и ДБ, вижте във видеото: