Украински дронове потопиха руски цивилен кораб на "Росатом"

Два украински дрона удариха и потопиха граждански кораб на руската държавна ядрена корпорация "Росатом", плаващ в Черно море, съобщи в изявление шефът на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.
Всички 17 члена на екипажа са оцелели след атаката срещу кораба, който превозвал стоки като замразени храни и строителни материали.
"Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж", заяви Лихачов, цитиран от БТА.
През последните седмици Русия и Украйна засилиха атаките срещу кораби, за които твърдят, че подпомагат военните действия на другата страна.
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Корабите на "Росатом" са цивилни, колкото убийците на ХАМАС са благородни девици.