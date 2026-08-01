Украински дронове потопиха руски цивилен кораб на "Росатом"

Два украински дрона удариха и потопиха граждански кораб на руската държавна ядрена корпорация "Росатом", плаващ в Черно море, съобщи в изявление шефът на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

Всички 17 члена на екипажа са оцелели след атаката срещу кораба, който превозвал стоки като замразени храни и строителни материали.

"Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж", заяви Лихачов, цитиран от БТА.

През последните седмици Русия и Украйна засилиха атаките срещу кораби, за които твърдят, че подпомагат военните действия на другата страна.