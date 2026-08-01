Винетките и цигарите поскъпват, осигуровките стават по-високи

От днес, 1 август, влизат в сила някои от промените, предвидени в бюджета за 2026 г. Поскъпват винетките и акцизите на цигарите, увеличават се цените на цигарите и винетките, променят се осигурителните прагове и се повишава максималният осигурителен доход.

Винетката с 30% по-скъпа

От 1 август се повишават цените на винетките за леките автомобили. Годишната винетка става 64.50 евро вместо досегашните 49.60. Тримесечната ще бъде 35.90 евро,а тази за един месец - 19,90 евро.

Седмичната винетка поскъпва на 10 евро, а тази за уикенда става 6.6 евро. Цената на еднодневната винетка се повишава от 4,09 евро на 5,30 евро.

Като мотиви за промяната се посочва, че пътните такси не са променяни от 2019 г. насам. Очаква се от по-високата тарифа за винетките в бюджета тази година да влязат допълнително над 22.5 млн. и по над 54 млн. евро годишно през следващите години. През август изтичат над 200 000 годишни винетки.

От регионалното министерство обявиха, че допълнителният ресурс ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища, както и в модернизирането на ТОЛ системата.

Кутията цигари поскъпва с 13 цента

От 1 август правителството одобри и вдигане на акцизите на тютюневите изделия, както и на електронните цигари и вейп устройствата.

Акцизната ставка за цигарите се повишава от 113.51 евро на 120 евро за 1000 къса. Така увеличението на кутия цигари ще бъде 13 евроцента.

Цените на акцизите ще продължат да растат и през следващите две години. Законът предвижда ставката за 1000 къса да стане 126 евро през март 2027 г. И 132 през януари 2028 г.

Промени при осигурoвките

От началото на август минималният осигурителен праг се изравнява с минималната заплата и става 620 евро, а максималният осигурителен доход се увеличава от 2111 на 2300 евро, въпреки критиките на бизнеса и парламентарната опозиция.

Управляващите очакват ръстът с близо 10% е с приблизително 10% да донесе допълнителни приходи от 90 млн. Евро. Така вече разходите за осигуровките, които се поделят между работодател и служител, стават 752 евро вместо досегашните 690.

Променят се и правилата за държавните служители. Те ще започнат да плащат 20% от осигурновките си, а останалото ще поема държавата. От 2027 г. съотношението ще бъде както в частния сектор 60: 40.

Тези промени се отразяват и на здравни вноски и откупуването на пенсионен стаж. Хората, внасящи сами задължителните си здравноосигурителни вноски 24.81 евро месечно вместо досегашните 22.03.Стажът за пенсия също става по-скъп заради обвързването му с минималния осигурителен доход за самоосигуряващите си. Вече един месец трудов стаж ще струва 122.8 евро, место 109.03.

Промени при помощите за деца

Сред другите промени, които влизат в сила от 1 август е повишаването на подоходния критерий за отпускане на помощи за деца.

Еднократната помощ при бременност и месечната помощ за отглеждане на дете до една година ще се отпускат при средномесечен доход на член от семейството до 466 евро. Досега тази помощ се отпускаше при доход до 439 евро.

Детските надбавки за дете до завършване на средно образование ще се изплащат в пълен размер при доход до 415 евро на член от семейството, а досега се изплащаха при доход от 389 евро. При доход между 415.01 и 466 евро помощта ще бъде в размер на 80% от пълния ѝ размер.