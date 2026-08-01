Обрат: Инфантино се отказа от спорния си план за частни инвестиции във FIFA

Само ден след като защити предложението си за частни инвестиции в турнирите на Международната футболна федерация (FIFA) и упрекна медиите в "неверни публикации, президентът на FIFA Дажни Инфантино се отказа от плановете си.

Швейцарецът беше подложен на множество критики през последните дни, като от Съюза на европейските футболни асоциации UEFA дори обявиха готовност да бойкотират Световното първенство.

"Проектът FIFA Forward Enterprise имаше за цел да осигури основа за по-нататъшно укрепване на нашите асоциации членки и на нашия спорт по целия свят, особено в онези страни, където подкрепата е най-необходима. И както казахме от самото начало, това трябваше да се направи само ако мнозинството от членовете ни го подкрепят”, обяви Инфантино в изявление.

Statement attributable to the FIFA President The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

Той посочва, че от федерацията са изслушали всички мнения и след като е станало ясно, че проектът е създал разделения, които не са в интерес на целта на FIFA.

"А нашата водеща цел винаги е била и винаги ще бъде да се обединяваме и да се усъвършенстваме. В резултат на това предложението няма да бъде прието", oбяви Инфантино.

Макар през последните два дни той да се опита да защити идеята си за продажба на дялове от турнири на FIFA на частни инвеститори, срещу нея категорично се обявиха от UEFA, CONCACAF (Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите) и Азиатската футболна конфедерация (AFC).

"Продължавайки напред, моето намерение е да събера отново всички заинтересовани страни през следващите дни и седмици в дух на споделен интерес към нашата игра и с цел да продължим да развиваме футбола навсякъде. Особено в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа“, заяви шефът на международната федерация.

Дори и да не беше оттеглил предложението си, плановете на Инфантино едва ли щяха да се осъществят, след като срещу тях се обявиха 143 от всички 211 асоциации-членки на FIFA.

В началото на седмицата Международната футболна федерация обяви плановете си за създаване на дъщерно дружество - FIFA Forward Enterprise (FFE) , което да управлява турнирите ѝ.

Чрез новата структура FIFA планирашe да привлече до 4.2 млрд. долара от дългосрочни инвеститори, които ще придобият единствено миноритарни дялове.

Макар Инфантино да бранеше идеята си и да я представяше като отлична възможност за развитието и финансирането на футбола, зад плана надничаше американският президент Доналд Тръмп. Очаква се групата от външни инвеститори да бъде оглавена от компанията Thrive Eternal, която е свързана с Джошуа Къшнър. Той е брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър.