"Хювефарма" на Домусчиев купува италиански разработчик на иновативни фармацевтични съставки

Българската компания "Хювефарма" (Huvepharma) на Кирил Домусчиев ще придобие италианското дружество "Юроапи Италия" (EUROAPI Italy S.R.L.), което се занимава с производство на активни фармацевтични съставки в Бриндизи и разработва иновативни молекули, съобщи "Юроапи" при представянето на финансовите си резултати в сряда.

Договорът за продажбата на 100 на сто от капитала на дружеството е подписан на 29 юли като част от програмата за трансформация на "Юроапи".

Съгласно условията на сделката, купувачът ще плати стойността на предприятието, определена на 5 млн. евро, а "Юроапи" ще поддържа обекта по време на двугодишен преходен период с вноски в размер на общо 60 милиона евро. Средствата са предвидени за финансиране на операции, капиталови разходи и трансформационни инициативи (33% ще бъдат платени при приключване на сделката, което се очаква да стане в края на настоящата година, а остатъкът - през този двугодишен период. Окончателната цена ще бъде коригирана спрямо оборотния капитал и счетоводните показатели към датата на приключване, посочва се в съобщението.

Още през май "Юроапи" поясни, че продължава да разглежда стратегическите възможности за производствената си площадка в италианския град Бриндизи, но към момента не е взето окончателно решение за бъдещето ѝ. Изявлението на компанията бе по повод публикации в местни медии. Тогава "Юроапи" потвърди, че води разговори с потенциални купувачи за бъдещето на производствената площадка в Бриндизи, но подчертава, че засега не е взето решение, отбелязва БТА.

"Хювефарма" е специализирана в разработването, производството и предлагането на продукти за хуманната медицина, ветеринарната медицина и нутрицевтици.

През 2025 г. производствената площадка в Бриндизи е реализирала нетни продажби в размер на 38.4 млн. евро, като 65 на сто от приходите са формирани от поръчки на "Санофи" (Sanofi). Основната EBITDA за периода е била отрицателна в размер на 22.1 млн. евро.

През първата половина на 2026 г. нетните продажби на предприятието възлизат на 12 млн. евро, а основната EBITDA остава отрицателна – 11 млн. евро.