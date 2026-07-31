Минният бранш за предоговарянето на концесиите: Внушава се, че плащаме малко

Минният бранш само в последната година е платил над 320 млн. евро на държавата под формата на концесионни възнаграждения, корпоративен данък и осигурителни вноски, а ежегодно генерира финансов поток за над 2 млрд. евро чрез възнаграждения, доставки, услуги и инвестиции. Това се заявява в позиция на Българската минно-геоложка камара (БМГК), разпространена в петък, след като преди дни от "Възраждане" внесоха проект на решене на парламента да задължи провителството да предоговори всички концесионни договори за добив на подземни богатства с аргумента, че таксите за държавата били ниски, а контролът върху добива занижен.

Проектът на решение все още не е разпределен за гласуване, мнозинството може да го отхвърли, а при приемане да бъде дадено на Конституциония съд, който вече на няколко пъти е отменял подобни вмешателства на законодателната власт в работата на изпълнителната.

В позицията си браншовата организация посочва, че внушенията за непрозрачност, занижен контрол и несправедливо възнаграждение към държавата не съответстват на реалната правна и икономическа рамка, в която функционира секторът. Отбелязва се, че добивните дружества работят при стриктно спазване на законите, под регулаторен надзор от държавата и в изпълнение на конкретни финансови, екологични и инвестиционни задължения.

БМГК отбелязва, че всъщност повече от половината концесионни такси в бюджета се плащат именно от добиващите подземни богатства, а миналата година държавата изиска от тях еднократна допълнителна вноска. В допълнение, в началото на 2026 г. беше променена наредбата за концесионните възнаграждения и те бяха увеличени.

В момента действащата методика за определяне на концесионните възнаграждения е прогресивна и пряко обвързана с финансовите резултати на дружествата, което гарантира, че при по-добри пазарни условия и по-висока рентабилност автоматично нарастват и приходите в държавата. Заложените в методиката размери на концесионните плащания са изцяло в съответствие с нивата на концесионните плащания, установени в други държави-членки на Европейския съюз, със сходни минно-геоложки условия, пише в становището.

В него се посочва още, че предложението на "Възраждане" представлява намеса в упражняването на индивидуални изпълнителни функции, възложени на Министерския съвет.

"Приемаме с тревога политическите послания на политици и политически партии, които внушават, че държавата не получава адекватно възнаграждение за правото да се добиват природни богатства. Подобни твърдения създават изкривена представа в обществото, подкопават доверието в един стратегически за страната отрасъл и омаловажават усилията както на предприятията, така и на хилядите работещи в сектора. Индустрията не следва да бъде използвана като инструмент за краткосрочни политически послания и предизборна реторика", заявява си в позицията на бранша.

Минерално-суровинната индустрия създава значима икономическа стойност, осигурява сигурна заетост в редица региони, поддържа местни икономики и формира съществени приходи за държавния бюджет. В същото време бизнесът изпитва сериозни затруднения, свързани с липсата на предвидимост, с прекомерното административно забавяне в придвижването на стратегически проекти, които биха могли да генерират нови работни места и икономически стимули, както и с последиците от постоянни политически внушения и заблуди, които насаждат обществено недоверие към индустрията, посочва камарата.

Според нея политическите внушения за минния бранш имат и дългосрочно неблагоприятен ефект, тъй като водят до подценяване на значението на труда на миньорите, инженерите, геолозите и всички специалисти, ангажирани в сектора. Заблудите водят и до нежелание у младите хора да избират тези професионални направления за свое образование и кариера, което е особено тревожно в контекста на необходимостта от кадрова устойчивост в стратегически индустрии за националната икономика.

Българската минно-геоложка камара призовава всички институции при разглеждането на подобни инициативи да подхождат с необходимата отговорност, институционален баланс и уважение към фактите. "Убедени сме, че устойчивата държавна политика по отношение на подземните богатства следва да се основава на законност, предвидимост, диалог с легитимно представените браншови организации и обективна оценка на икономическия принос на сектора, а не на политически внушения, които противопоставят обществото на стратегически индустрии", казва се в позицията.