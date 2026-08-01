Руски съд издаде заповед за арест на дъщерята на убития oпозиционер Борис Немцов

Руски съд издаде задочно заповед за арест на дъщерята на убият в Москва през 2015 г. руски оппозиционер Борис Немцов - Жана.

Съдът твърди, че Немцова се издирва за участието си в германска организация, обявена от Русия за "нежелана", и постанови тя да бъде поставена в предварителен арест за срок от два месеца, в случай че бъде задържана в Русия или екстрадирана или депортирана там.

След смъртта на баща си през 2015 г. Жана основа Фондация за свобода “Борис Немцов”. През април 2024 г. руското правосъдно министерство добави фондацията в списъка си с чуждестранни и международни организации, чиято дейност е забранена или "нежелана" в Русия. Ако бъде призната за виновна, Немцова я грозят до шест години затвор.

От повече от десетилетия тя живее в Германия, където се мести от съображения за сигурност. Немцова вярва, че Путин най-малкото е подхранвал политически климат, довел до убийството на баща ѝ.

Борис Немцов беше застрелян в нощта на 28 февруари 2015 г. в центъра на Москва на близкия до Кремъл мост. Опозиционерът бе застигнат от четири куршума и почина на място.

Жана Немцова бързо реагира на новината за заповедта за арест и публикува снимка пред централата на германската международна медия "Дойче веле" в Бон, където е работила като журналист.

"Вече съм известна", написа тя и добави, че току-що е пристигнала в Бон.

В коментар за "Дойче веле" Немцова каза, че руските власти засилват опитите си за заглушаване на независимите гласове.