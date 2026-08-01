Руски съд издаде заповед за арест на дъщерята на убития oпозиционер Борис Немцов

Руски съд издаде задочно заповед за арест на дъщерята на убият в Москва през 2015 г. руски оппозиционер Борис Немцов - Жана.
Съдът твърди, че Немцова се издирва за участието си в германска организация, обявена от Русия за "нежелана", и постанови тя да бъде поставена в предварителен арест за срок от два месеца, в случай че бъде задържана в Русия или екстрадирана или депортирана там.
След смъртта на баща си през 2015 г. Жана основа Фондация за свобода “Борис Немцов”. През април 2024 г. руското правосъдно министерство добави фондацията в списъка си с чуждестранни и международни организации, чиято дейност е забранена или "нежелана" в Русия. Ако бъде призната за виновна, Немцова я грозят до шест години затвор.
От повече от десетилетия тя живее в Германия, където се мести от съображения за сигурност. Немцова вярва, че Путин най-малкото е подхранвал политически климат, довел до убийството на баща ѝ.
Борис Немцов беше застрелян в нощта на 28 февруари 2015 г. в центъра на Москва на близкия до Кремъл мост. Опозиционерът бе застигнат от четири куршума и почина на място.
Жана Немцова бързо реагира на новината за заповедта за арест и публикува снимка пред централата на германската международна медия "Дойче веле" в Бон, където е работила като журналист.
"Вече съм известна", написа тя и добави, че току-що е пристигнала в Бон.
В коментар за "Дойче веле" Немцова каза, че руските власти засилват опитите си за заглушаване на независимите гласове.
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4 коментара
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Гномът в Кремъл е напълно врътнал, може да подпише заповед за арест за себе си. Така ще гарантира, че зад решетките никой няма да прекъсне мизерното му живуркане.
Виждам само един тъп, авторът на този пост.
По заповедите за арест ще познаете в кого Zлодея от кремъл вижда истинска заплаха. Прави впечатление, че няма заповед за арест на тъпата нацистка навалная или за импотента яшин, например.
За да бъде арестувана Жанна Немцова, трябва доброволно да се върне в педеруZZия и сама да се предаде в кървавите ръце на Zлодея, а Жанна не толкова тъпа като нациста/нарцисиста наVaлний.