Италия временно прекати Шенгенското споразумение с Испания. Мигранти се опитаха да влязат и в Мелиля

Италия временно преустанови действието на Шенгенското споразумение с Испания и затвори въздушните и морските си граници към страната вследствие на създалата се криза в испанския анклав Сеута, където през последните дни близо 60 000 мигранти от Мароко са пресекли границата.

"Временното преустановяване на Шенген със Испания е необходим избор, за да защитим сигурността на нашите граждани и европейските граници. Това е мярка, предвидена в договорите, която днес стана неизбежна", написа вицепремиерът Антонио Таяни в социалната мрежа "X".

La sospensione temporanea di #Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee. Una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile. La crisi dei migranti a #Ceuta ci ricorda che la gestione dei… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 31, 2026

Според него мигрантската криза в Сеута показва, че защитата на външните граници на Европейския съюз е споделена отговорност на всички държави членки.

Решението, което беше официално обявено и от италианското вътрешно министерство, е взето след анализ на постъпилата информация за кризата в малката испанска територия в Северна Африка.

Италианският вътрешен министър Матео Пиантедози се е свързал с френския си колега Лоран Нюниез и двамата са се разбрали, че е "целесъобразно да бъде засилен контролът по сухопътната граница между Франция и Италия в рамките на вече действащите споразумения за сътрудничество между полицейските служби на Франция и Италия", предаде БТА.

От своят страна Испания заяви, че целостта на Шенгенското пространство е "напълно гарантирана". Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес увери, че почти всички мигранти вече са върнати в Мароко. По думите му не може да се от Сеута и Мелиля до Иберийския полуостров без полицейска проверка. Той призова "да се спре умишленото всяване на смут".

"Това е извънредна мярка, приета за защита на националната сигурност и предотвратяване на евентуални последици за нашата нация. Мярката ще остане в сила само докато е необходимо, като ще се обърне специално внимание на ограничаването на всяко въздействие върху туристически потоци през лятото,” каза италианският премиер Джорджа Мелони след решението.

Още в петък Мелони заговори за суспендиране на Испания от Шенген, а към призивите и се присъединиха и други европейски държави, като дори се заговори за изключване на Испания от Шенген.

"Испания напълно се провали в защитата на външната граница на Шенгенската зона. Не може да продължава така. Всички страни от Европа трябва да подкрепят предложението на Мелони. Страните, които не изпълняват ангажиментите си по защита на външната граница, не могат да бъдат членове на Шенген," написа вътрешният министър на Финландия Мари Рантанен в "Х".

Датският премиер Мете Фредериксен също обяви,че ЕС трябва да обмисли изключването на Испания от Шенген.

Чешкият премиер Андрей Бабиш определи кризата в Сеутакато "абсолютен скандал" и разкритикува решението на испанското правителство да легализира част от нелегалните мигранти.

Испанският премиер Педро Санчес се разочарова от позициите на европейските страни и ги упрекна в нарушение на европейските договорености. Той цитира данни на Frontex, които показват, че нелегалните влизания през Италия през последните 5 години са двойно повече от тези през Испания.

La solidaridad y la empatía son opcionales.



El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

👇🏼



Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:



Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

Мигранти опитаха да влязат и в Мелиля

Стотици мигранти опитаха да влязат от Мароко и в испанския анклав Мелиля, след масирания миграционен наплив към Сеута, съобщиха испански медии.

Около 500 души опитаха да влязат в другия испански анклав около 19:00. На мястото са били разположени служители на силите за сигурност. Около два часа по-късно, към 21:00 ч., е направен втори опит за преодоляване на граничната ограда.

Според съобщението неуточнен брой мигранти са хвърляли камъни по служителите на силите за сигурност, които отвърнали със сълзотворен газ. Засега не е ясно дали някои от мигрантите са успели да проникнат в Мелиля. Граничен пункт "Бени Ензар" е затворен от четвъртък вечер, предаде БТА.

Крайбрежните северноафрикански градове Сеута и Мелиля са под испански контрол от векове.

Междувременно правителството в Мадрид съобщи, че десетки хиляди мигранти доброволно са поели обратно към Мароко.Около 48 000 души от 60 000 мигранти, които пристигнаха тази седмица в Сеута, вече са се завърнали в Мароко.

Сеута бе пренаситена от притока на хиляди мигранти през последните, много от които достигнаха анклава с плуване. Съобщава се за близо 60 жертви при опитите на мигрантите да влязат в испанската територия.

Европейският съюз не е установил наличието на миграционни потоци от Сеута към Европа, заяви високопоставен представител на ЕС, цитиран от БТА.

"Днес не са засечени движения към европейския континент", посочи представителят.

По силата на действащите разпоредби в рамките на Шенгенското пространство, при пристигане на европейския континент от анклавите Сеута и Мелиля е необходимо извършването на допълнителни проверки. На този етап европейските институции не са отчели преминаване на границата на ЕС.

"Ще работим в тясно сътрудничество с другите държави членки, за да могат те да имат на разположение пълна и достоверна информация. От съществено значение е да запазим установеното доверие при провежданата на този етап миграционна политика", каза европейският представител.