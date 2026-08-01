"Лято на паветата": Столичният бул. "Цар Освободител" става пешеходен всеки уикенд през август

Булевард "Цар Освободител" в София се превръща в пешеходна зона през уикендите на август. Всяка събота и неделя през месеца между 06:00 и 22:00 часа централният столичен булевард ще бъде без коли.
Решението на Столична община е част от инициативата "Лято на паветата", с която местната власт цели да насърчи движението пеша и с велосипеди като освободи от автомобилите едно от най-емблематичните места в София.
Август традиционно е месецът с най-слаб автомобилен трафик в столицата, което би позволило промените в организацията на движението да се осъществят по-лесно.
Ограничението за коли е в участъка на булеварда между ул. "Княз Александър І" (при БНБ) и бул. "Васил Левски". Запазва пресичането с коли на булеварда по ул. "Г. С. Раковски" и при пл. "Народно събрание".
Градският транспорт ще се движи без промени с изключение на нощните автобуси, които ще минават по бул. "Дондуков". За автомобилите са предвидени обходни маршрути. В работните дни движението по бул. "Цар Освободител" остава по обичайния ред.
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