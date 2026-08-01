Август започва със слънчево и горещо време

Август започва със слънчево време в цялата страна. Ще духа слаб, а в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури в по-голямата част на страната ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°. В цялата страна времето ще бъде сухо и безоблачно.

По черноморието се очертават отлични условия за плаж. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. Температурата на морската вода ще бъде 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините също предстои благоприятно време за туризъм. Очаква се слънчево време, придружено с умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 26 градуса, а по-нависоко - на 2000 метра – около 18.