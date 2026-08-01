Български фентъзи роман взе европейска награда за дебют и излиза в аудиовариант

Романът "Слънцеломи" на Вида Делчева, изд. Orange Books, бе отличен с европейската награда за фантастика "Кристалис" по време на годишния фестивал за фантастика "Еврокон", който се проведе по-рано през юли в Берлин.

Оличието се присъжда на дебютни творби от Европейската асоциация за научна фантастика (ESFS). "Слънцеломи" беше номиниран от България за наградата за дебют при отворено гласуване, традиционно организирано от Инициатива ФендъмБГ. Българските делегати представиха романа пред европейската публика на фестивала.

Това не е първото отличие на романа – той вече има награда за българска книга на годината от Националния клуб за фентъзи и хорър "Цитаделата", както и трето място в читателската класация на сайта SciFi.bg за фантастична книга на 2025 г.

Само след дни, освен да бъде четен, романът ще може да бъде и слушан. На 4 август излиза неговият аудио вариант в Storytel. Книгата ще звучи в прочит на актьора Димитър Ангелов, с чийто глас в платформата могат да бъдат слушани и творби на автори като Николай Теллалов, Ханс Кристиан Андерсен, Том Кланси и др.

"Слънцеломи" e приключенско фентъзи с мотиви от българската митология, което ни отвежда в една магическа версия на България. Върховният български магьосник, човекът, донесъл толкова добро с изумителните си слънчеви сили, вместо за защита е започнал да говори за подчинение на обикновеното население. В скритата от обикновените хора магьосническа столица Горно Търново назрява братоубийствена война, а залогът е оцеляването на цялата страна.

От срещи с караконджули, самодиви и змейове до борба със скрити лични демони, героите в "Слънцеломи" повеждат читателя на шеметно пътешествие към Долната земя и Дървото на живота.

Авторката Вида Делчева е запалена по книгите още от дете, завършва "Книгоиздаване" в Софийски университет "Климент Охридски" и започва професионалния си път именно в тази сфера. Работила е като преводач от английски език, редактор на книги в различни жанрове и е специалист по книжен маркетинг. Понастоящем се занимава с комуникация на природозащитни каузи – от кампаниите на "Грийнпийс" до научни проекти за опазване на биоразнообразието в Европа. Общата нишка, която свързва всичките ѝ професионални избори, е писането – нейната най-голяма страст, която се проявява в дебютния ѝ роман.