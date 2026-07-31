DARA предпочита София за домакин на "Евровизия", още се обсъжда избора между столицата и Бургас

Победителката от тазгодишното издание на "Евровизия" DARA предпочита София да бъде домакин на предстоящото издание на музикалния конкурс, който заради победата ѝ ще се проведе в България.

В интервю за wiwibloggs певицата обяви, че би искала именно София да приеме "Евровизия" и изрази увереност, че столицата е готова за това предизвикателство.

"София. София заради много неща, но най-вече защото мисля, че от София можеш да отидеш на наистина хубави места за разглеждане. Имаме Белоградчик, който е близо до София. На около два-три часа път с кола е и имаш Рила планина. Можеш да отидеш там и през май, красиво е", каза DARA.

Тя отбеляза, че и Бургас е красив град и може човек да види морето.

От Столичната община благодариха на изпълнителката и обявиха, че че разполагат с необходимия опит, инфраструктура и капацитет София да бъде домакин на събитието.

"Общината е готова да бъде надежден партньор на Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), ако столицата бъде избрана за домакин на конкурса", обявиха от местната власт.

Очакваше се днес да бъде обявен окончателният избор за град домакин на музикалния конкурс. Работната група, която трябва да избере между София и Бургас още не е взела решение, обявиха в петък от Българската национална телевизия. Оттам посочиха, че процесът на оценка включва допълнителни разяснения от общините, които все още се разглеждат.

България си осигури домакинството на "Евровизия" след голямата победа на DARA и нейната "Bangaranga" във Виена.

Само дни след това София, Бургас, Пловдив и Варна поискаха да бъдат домакин на изданието през 2027 г. Процедурата по избор започна през юни, а в средата на юли от надпревара отпаднаха Пловдив и Варна.