FIFA и Инфантино бранят идеята си въпреки критиките и трусовете във федерацията

Джани Инфантино и ръководената от него Международна футболна федерация FIFA продължават да не отстъпват от идеята си за продажба на дялове от своите турнири на частни инвеститори, въпреки ожесточените критики от целия футболен свят.

В четвъртък всички 55 национални федерации, членуващи в Съюза на европейските футболни асоциации (UEFA), единодушно решиха да бойкотират Световното първенство и всички турнири на FIFA, ако появилата се преди дни идея за частни инвестиции в провеждането на Мондиала не бъде оттеглена.

Ден след това и други две водещи континентални футболни асоциации категорично отхвърлиха идеята и се включиха към призивите на UEFA.

CONCACAF (Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите), koято вече изрази безпокойство относно идеята, обяви в официална позиция, че всичките ѝ 41 членки са отхвърлили плана на FIFA.

"Членовете изразиха дълбока загриженост относно липсата на надлежен процес около предложението, изкуствено наложения кратък срок и липсата на какъвто и да е преглед или одобрение от съответните органи на управление на FIFA", гласи позицията.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu ???? — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

CONCACAF поставя под въпрос и нуждата от частни инвестиции за финансиране на нови и съществуващи програми на FIFA след най-печелившото световно първенство в историята, приключило по-рано този месец.

"Дискусията засили необходимостта от по-голяма прозрачност и правилно управление. Поради тези причини КОНКАКАФ и нейните 41 асоциации отхвърлиха предложението", пишат от конфедерацията.

Часове след това и Азиатската футболна конфедерация (AFC) обяви солидарност с UEFA и CONCACAF.

"Фактът, че ситуацията е достигнала точката, в която реалната възможност за бойкот на световното първенство по футбол е навлязла в обществения дискурс, би трябвало да тревожи всеки, който се грижи за бъдещето на нашата игра. Футболът никога не биваше да бъде поставян в подобна позиция", гласи позицията на AFC.

AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX — AFC (@theafcdotcom) July 31, 2026

По този начин 136 членки на FIFA вече публично се обявиха против предложенията, а за да бъдат приети, те трябва да имат подкрепата на 106 футболни асоциации.

FIFA не се отказва

Въпреки тези сериозни заплахи, FIFA не се отказва от идеята си. Първо в четвъртък беше публикувана позиция на президента на федерацията Джани Инфантино, а ден по-късно и допълнителни пояснения за плана.

Инфантино определи предложението за създаване на новото дружество като "златна възможност" за ускоряване на развитието на футбола по света.

По думите му чрез по-ефективното управление на търговските права на FIFA ще бъдат генерирани повече приходи, които ще се инвестират в инфраструктура, националните отбори и развитието на млади футболисти.

Инфантино подчерта, че проектът е на етап консултации и ще бъде реализиран само ако получи подкрепата на мнозинството от 211-те национални федерации и Съвета на FIFA. Той увери, че новото дружество ще остане изцяло собственост и под контрола на федерацията, а за феновете и провеждането на турнирите няма да настъпят промени.

Според него всяка федерация ще може да получи до 40 милиона долара финансиране за периода 2027–2030 г., ако предложението бъде одобрено, а то било естествено продължение на неговата политика, откакто оглавил FIFA през 2016 г.

"Твърде малка част от нарастващата търговска стойност на футбола достига до онези части на играта, които най-много се нуждаят от нея. За да бъде реализирана тази стойност, са необходими допълнителна експертиза и специализиран бизнес подход, различен от управлението и развитието на самия спорт. Това е златна възможност да ускорим развитието на футбола в световен мащаб", твърди Инфантино.

Няколко часа след това FIFA разпространи съобщение, че ще продължи с плановете си за привличани на частни инвеститори и обяви, че "неверни медийни публикации" са нарушили планирания преговорен процес, но той няма да спре. Предвижда се преговорите за реализирането на плана да продължат почти до края на септември.



"Ще продължим с този процес на консултации, за да гарантираме, че всяка членуваща асоциация ще има възможността да изрази своя вот въз основа на факти", гласи позицията на FIFA.

От федерацията твърдят, че никой не продава футбола, след като имаше много подобни упреци.

"Това не е нещо, което FIFA някога би предприела. Всеки има право да изрази несъгласието си и да поиска допълнителни разяснения, но нито една организация не може да твърди, че представлява всички 211 членуващи асоциации по света. На всяка асоциация трябва да се позволи да прегледа предложението и да има думата при оформянето на собственото си бъдеще. Това са демократичните принципи на FIFA", гласи позицията.

Според федерацията новата структура ще остане изцяло под неин контрол и има за цел да увеличи приходите, които да бъдат разпределяни между всичките 211 национални асоциации. От централата подчертават, че всички елементи на проекта подлежат на обсъждане, промени или отхвърляне в рамките на консултациите.

В началото на седмицата Международната футболна федерация обяви плановете си за създаване на дъщерно дружество - FIFA Forward Enterprise (FFE) , което да управлява турнирите на FIFA.

Чрез новата структура международната федерация планира да привлече до 4.2 млрд. долара от дългосрочни инвеститори, които ще придобият единствено миноритарни дялове.

Макар Инфантино да защитава идеята и да я представя като отлична възможност за развитието и финансирането на футбола, зад плана наднича американският президент Доналд Тръмп. Очаква се групата от външни инвеститори да бъде оглавена от компанията Thrive Eternal, която е свързана с Джошуа Къшнър. Той е брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Още главоболия за Инфантино

Новият план на FIFA започна да застрашава евентуален следващ мандат на Инфантино, начело на федерацията, а и намалява екипа му.

В петък старши съветникът Карлос Кордейро на Инфантино подаде оставка в знак на протест срещу плановете на ръководителя си. Той напусна незабавно федерацията, наричайки плановете "лоша сделка за футбола", предаде Ройтерс.

Кордейро, който беше назначен през 2021 г. именно от Инфантино, заяви, че футболната организация "ипотекира бъдещето на футбола без никакво убедително оправдание".

Бившия банкер и бивш вицепрезидент на Американската футболна федерация каза, че не е участвал в предложението и му се противопоставя "недвусмислено".

Освен това беше съобщено, че президентът на CONCACAF и вицепрезидент на FIFA Виктор Монталиани планира да бъде конкуренция на Джани Инфантино на изборите през март. Преди дни се появи информация, че президентът на френския тим "Пари Сен Жермен" Насер Ал-Хелаифи може да бъде издигнат като кандидат за президент на FIFA.

Макар Инфантино да е често критикуван заради различни предложения и заради отношенията си с Тръмп, се смяташе, че ще получи необходимата подкрепа за нов мандат, след като настоящият му изтича през 2027 г.

С оглед сериозното напрежение около новото предложение, избирането му за четвърти мандат изглежда все по-трудно.