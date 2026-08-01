София иска да тегли 367 млн. евро заем за транспорт и булеварди

До 367 млн. евро заем за купуването на нови превозни средства за градския транспорт и финансиране на забавени от години проекти за ремонт на улици и булеварди иска да изтегли Столичната община. Част от сумата ще отиде за подмяна на настилките по тротоарите – политика, започнала при управлението на Йорданка Фандъкова, когато беше изтеглен кредит с тази цел.

Въпреки декларациите на управляващите общината за промяна на начина, по който се организират обществени обсъждания, за да не са те просто формалност, намерението за поемане на нов дълг е обявено в разгара на лятото. Първото съобщение е пуснато на сайта на общината на 30 юли, а обсъждането на живо е насрочено за 7 август, петък, от 16 часа. Писмени становища и въпроси се приемат до 6 август по електронен път с електронен подпис или на място в деловодството на общината.

Съобщение до медиите за обсъждането на заема не е изпратено, въпреки че на 30 юли от пресцентъра на местната власт са пуснали поне 6 имейла до журналистите. Това, че ще се тегли инвестиционен кредит беше споменато в прессъобщение от медийно участие на зам.-кмета по финансите Георги Клисурси от 29 юли, но без да се посочва, че процедурата започва ден по-късно.

Като се имат предвид денят и часът на общественото обсъждане, насрочено от общината, то вероятно няма да предизвика сериозен интерес. Но пък формално процедурата ще е "отметната".

За поемането на инвестиционен дълг кметът Васил Терзиев и заместникът му по финансите Георги Клисурски споменават от известно време. Основните параметри и инвестиции обаче не бяха известни. Към обявата за обсъждането е публикувана и презентация. Според нея 190 млн. евро от новия дълг ще отидат за транспортна инфраструктура, а останалите 177 млн. евро – за градския транспорт.

Нови превозни средства

Предвижда се с парите да се плати за доставката на 20 нови трамвая за линиите 10 и 13. Те трябва да заменят движещите се по тях 36-годишни мотриси. Индикативният бюджет е 29 млн. евро.

Други 39 млн. евро от средствата трябва да отидат за нови тролеи – 24 дълги и 15 по-къси, които да обслужват част от съществуващите линии и да обезпечат откриването на нови.

За електробуси са предвидени 19 млн. евро. Те ще бъдат за общо 50 превозни средства от този тип, отново по съществуващи и нови маршрути.

89 млн. евро трябва да отидат за нови автобуси – 130 газови и 70 дизелови. Те трябва да заменят всички автобуси, произведени преди 2014 г., които градският транспорт ползва към момента.

"Брадати" проекти

Сред най-големите инфраструктурни проекти, които ще се финансират с пари от заема, е изграждането на бул. "Копенхаген", който ще свързва кварталите "Дружба" и "Младост" и ще бъде алтернатива на натоварения бул. "Александър Малинов". По новия булевард е предвидено да има трамвайно трасе, както и велоалея.

Проектът за него е от години. Поръчката за изграждането му беше обявена още по времето на кмета Йорданка Фандъкова. В началото на мандата на Васил Терзиев процедурата беше обявена за проблемна и имаше намерение да се прекрати. В крайна сметка общината подписа договор с избрания изпълнител – "Обонато билд", която според публикации на "Капитал" се свързва със строителната компания "Джи Пи Груп".

В списъка с инфраструктурни проекти е и изместването на временните релси на трамвая по бул. "Скобелев". За него има и съдебно решение от миналата година, според което общината има едногодишен срок да премести трамвая, който сега минава под прозорците на живеещите в района.

Сред другите проекти са дългогодишни намерения като ремонта на бул. "Джеймс Баучер" (бел. ред. коригирано от Бачуре), на бул. "Св. Климент Охридски", на бул. "Рожен", разширението на бул. "Ломско шосе".

Ще се поправя и злополучният ремонт на бул. "Патриарх Евтимий" в района на НДК. Преди две години там беше направена бус лента, а от двете страни на пътното платно бяха обособени велоалеи. Това доведе до намаляване на местата за паркиране и недоволство на живеещите наоколо. По информация на районния кмет Трайчо Трайков се подготвя нова организация на движението, с която велоалеята от страната на местата за паркиране да бъде премахната, а движението с колела да е двупосочно по другата алея. Вероятно това ще стане с ремонта на булеварда, който ще се финансира със заем.

На кредит ще се правят и нови тротоари за 40 млн. евро.

Сред проектите е и обещаният ремонт на бул. "Христо Ботев", който ще се финансира с 25 млн. евро.

Ето и пълния списък с проекти: