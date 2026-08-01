Чистка или "мек ветинг": Как ПБ иска да промени съдебната власт

Предстои значително преструктуриране на съдебната власт, включително ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС), въвеждане на допълнителни проверки за магистрати и механизъм за т.нар. "мек ветинг" (реподбор на кадрите) на висшите ръководители в системата.

В подкаста "Наяве с Mediapool" правосъдният министър Николай Найденов определи състоянието на съдебната власт като резултат от дългогодишни зависимости и семейни обвързаности, които са довели до загуба на обществено доверие.

"Първо да си дадем сметка къде се намираме. Намираме се в една завладяна система. Система, която е изтъкана от зависимости, семейни и други обвързаности. Система, която очевидно не отговаря на обществените очаквания. И това не е никаква тайна. Това нещо се говори отдавна", каза министърът.

По думите му един от основните въпроси е дали съдебната система трябва да бъде подложена на пълен реподбор, но подобен подход крие сериозни рискове.

"Тук е въпросът дали трябва да лекуваме една несправедливост с друга несправедливост, защото пълният реподбор изисква извънредно законодателство", заяви Найденов.

Според него подобна мярка би засегнала и магистрати, които не са зависими от външни фактори.

"Ако съдебната система, или по-скоро магистратите, са около 4000 човека, надали всичките 4000 трябва да пострадат от това. Не може заради едни 100 или 200 човека ние да подлагаме цялата система на такъв стрес", каза той.

"Меко" прочистване

Найденов заяви, че правителството ще ограничи възможността едни и същи хора да заемат ръководни позиции в съдебната власт за неограничено време.

"Ще ограничим така наречените вечни началници в съдебната власт, ако мога да кажа, в една мека форма на ветинг", каза той.

Ветингът представлява пълна проверка за миналото, имотното състояние, професионалните качества и почтеността на дадено лице, най-често прилагана спрямо магистрати, държавни служители или лица на високи публични длъжности.

Понятието произлиза от английската дума vetting и в съвременния обществен и правен контекст се разглежда като извънредна мярка за пречистване на цяла институционална система

Николай Найденов казва, че целта е да се премахнат възможностите административни ръководители, особено в прокуратурата, да запазват влияние чрез заемане на различни високи позиции.

"Време е за ново поколение административни ръководители", каза министърът.

Като пример той посочи делото "Хемус гейт", при което според него са възникнали въпроси около изземването на разследването от наблюдаващия прокурор и последвалото развитие на случая.

"Свалени са обвиненията на част от лицата, които са привлечени като обвиняеми, но по-интересно е кариерното развитие на прокурорите, които го направиха. Те всички израснаха нагоре много рязко", заяви Найденов.

Отзоваване на членове на ВСС

Министърът обяви, че ще се въведе възможност за отзоваване на членове на ВСС, но предупреди, че механизмът не трябва да се превръща в инструмент за политическа зависимост.

"Механизмът за отзоваване не бива да се превръща в механизъм за зависимост", каза той.

Според него подобна промяна трябва да бъде внимателно обсъдена и консултирана с Венецианската комисия.

Найденов смята, че тъй като членовете на ВСС се избират с мнозинство от 160 гласа, то същият брой гласове трябва да бъдат необходим и за тяхното отзоваване.

"В настоящия избор (на ВСС) това, което мен повече ме притеснява, е изборът на професионалната квота, а не на парламентарната", каза той.

Сред задачите на новия ВСС той посочи приключване на спрени конкурси, избор на нов главен прокурор и председател на Върховния административен съд, както и нови форми на атестиране на административните ръководители.

"Все пак някаква форма на прочистване може би трябва да се очаква. Да го кажем мек ветинг", обобщи министърът.

Без прокурори в Прокурорската колегия?

Министърът настоява следващият ВСС да бъде съставен от хора с различен професионален профил – представители на науката и обществения живот.

"Трябва да влязат хора, които са доказали, макар и да не са широко познати на публиката, че имат необходимите качества и познания, за да ръководят този Висш съдебен съвет", каза той.

Според него номинациите на действащи прокурори за Прокурорската колегия трябва да бъдат по-скоро изключение.

"Доказа се във времето, че когато едни прокурори са избрани независимо от квотата, те рано или късно намират общ език помежду си", каза Найденов.

Той посочи, че обсъжданията с парламентарните партньори са довели до общо разбиране за необходимостта от качествен подбор.

"С политическа партия ПП и политическа партия ДБ имаме едни и същи цели за съдебната система. Имаме разлика в начина, по който може да ги постигнем", каза министърът.

По думите му политическите сили, които са довели системата до настоящото ѝ състояние, не трябва да определят нейното бъдещо развитие.

Тежки проверки за младшите магистрати

Правосъдният министър обяви, че се подготвят нови правила за оценка на младшите магистрати.

"Това, което ние ще направим, е да въведем нови правила, по които на втората година от постъпването на един магистрат той ще подлежи на атестация", каза Найденов.

Целта е да се прецени дали магистратите притежават необходимите качества да останат в системата, включително по отношение на интегритета им.

"Ще се преценява не на петата година, а по време на тяхната работа дали те са пригодни да изпълняват магистратските си функции", допълни той.

Той предлага и промяна при конкурсите и атестациите, като комисиите вече да не се формират чрез избор от ВСС, а да включват външни преподаватели, учени и общественици.

Главен прокурор в нов стил

Найденов заяви, че следващият главен прокурор трябва да бъде човек, който няма да позволи прокуратурата да се превърне в инструмент на еднолична власт.

"Въпросът е да се избере такъв главен прокурор, който да притежава действително тези качества, които няма да му позволят да се превърне в едноличен господар на прокуратурата", каза той.

Министърът съобщи, че в предстоящите промени в Закона за съдебната власт ще бъдат заложени по-високи критерии за избора на главен прокурор и повече публичност на процедурата.

Той потвърди, че би могъл да предложи кандидат за главен прокурор, но ще използва това право предпазливо.

"Ролята на министъра на правосъдието не е да се меси, защото това е независима власт, не е и да контролира. Тя е да предлага, а решаващият орган вече е друг", каза Найденов.

ВСС да се превърне в кадрови орган

Найденов предлага сериозна промяна в ролята на Висшия съдебен съвет, който според него трябва да бъде ограничен основно до кадровите функции в съдебната власт.

"Управлението на сградите на съдебната власт, управление на информационни системи и въобще управление на процеси, които са свързани с изразходване на значителен ресурс без ясен резултат, не следва да бъде там Висшият съдебен съвет", каза той.

По думите му ВСС трябва да остане орган, който гарантира независимостта на съдебната власт, кариерното развитие на магистратите и нормалното функциониране на системата.

Информационните системи според него трябва да бъдат управлявани от изпълнителната власт, а имотите на съдебната система вероятно да преминат към Министерството на правосъдието или общините.