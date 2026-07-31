САЩ се заканиха да издирят ирански активи по света и да ги дадат на иранския народ

Министерството на финансите на САЩ ще проследи незапорирани ирански активи по целия свят, след което тези средства ще бъдат предоставени на иранския народ, заяви днес американският финансов министър Скот Бесънт, предаде Ройтерс.

"В обращение има много ирански средства и ние ще ги проследим", заяви Бесънт в изказване по време на заседание на кабинета в Кемп Дейвид.

"Тези средства ще отидат при иранския народ" или при американски rраждани, които по някакъв начин са претърпели вреди в резултат на ирански операции, подчерта още той.

Министърът на финансите заяви още, че американската администрация е започнала да предприема мерки срещу икономиката на Иран през март 2025 г., което е довело до фалита на голяма иранска банка и до печатане на пари от Иранската централна банка.

"Сега инфлацията там е 180 процента и те (иранските власти – бел. ред) не са в състояние да плащат на войските си", заключи той.

В сряда САЩ наложиха нова серия санкции, свързани с Иран, срещу осем танкера и десет юридически лица, като шест от лицата са със седалище в Китай.