Вучич очаква до дни сделка за руския дял в НИС

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че очаква до дни да бъде финализирано споразумението за продажбата на руския дял в сръбската петролна компания НИС, предава сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА в петък.

Вучич заяви, че очаква финализирането на споразумението между унгарската петролна компания MOЛ и руската фирма "Газпромнефт" за придобиване на руската мажоритарна собственост в НИС през следващите дни и че вероятно ще обсъди този въпрос с руския президент Владимир Путин и унгарския премиер Петер Мадяр.

На 9 октомври 2025 г. Службата за контрол върху чуждестранните активи към Министреството на финансите на САЩ ОФАК наложи санкции на НИС заради мажоритарната руска собственост в компанията, която възлиза на 56, 15 процента.

На 19 януари 2026 г. унгарската петролна компания МОЛ съобщи, че е подписала основните условия на обвързващо рамково споразумение с "Газпромнефт" за придобиването на целия руски дял.

Тогава беше съобщено още, че МОЛ води преговори и с националната петролна компания на Обединените арабски емирства – ADNOC, относно евентуалното ѝ влизане в акционерната структура на НИС като миноритарен акционер.

Същевременно между Сърбия и МОЛ е договорено, наред с другото, че ако "Газпромнефт" постигне споразумение с МОЛ за продажбата на своя дял от 56,15 процента в НИС и ако ОФАК одобри сделката, сръбската държава ще придобие допълнителни 5 процента от акциите на НИС. Това ще даде на сръбската държава допълнителни права при вземането или блокирането на важни решения, засягащи страната.