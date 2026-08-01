Сменен е шефът на "Булгартрансгаз"

След повече от осем години начело на "Булгартрансгаз" – с кратко прекъсване докато беше служебен енергиен министър - Владимир Малинов е отстранен от поста, научи Mediapool от два независими един от друг източника. Той ще бъде заменен от Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър, и който в момента е член на управителния съвет на дружеството. От борда е махната и Дарина Колева. Двамата нови са Росен Петков, за когото се твърди, че е близък до директора на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) Андрей Живков, и Лъчезар Георгиев, преподавател в Минно-геоложкия университет с експертиза в сондирането.

Решението е взето от надзорния съвет на компанията, който беше сменен от собственика на оператора – БЕХ, преди две седмици и беше логично да се очаква, че ще последват промени и в оперативното ръководство на "Булгартрансгаз" (БТГ). Отстраняването на Малинов и Колева е гласувано на заседание миналия понеделник и решението е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране, която обаче го е върнала за допълване на документацията. Чак след като се произнесе и регулаторът, в Търговския регистър ще бъдат внесени документите за вписване.

Малинов оглави "Булгартрансгаз" през февруари 2018 г. след внезапната кончина на тогавашния директор Георги Гегов. След това той оцеля на поста при редица редовни и служебни правителства, реализирайки проекта за продължението на газопровода "Турски поток" на българска територия до Сърбия, по който "Газпром" продължава да изнася природен газ до Европа, но догодина това става забранено от Евросъюза. Той движеше и проекта за Вертикалния газов коридор за транзит на втечнен американски газ от Гърция през страната ни до Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна. Засега основно "Булгартрансгаз" работи по разширяването на капацитета на преносната си мрежа, но първият търг за резервирането му показа, че макар и да са запазени двойно повече количества от миналата газова година те са дори под обема преди увеличаването му.

Името на Малинов нашумя особено покрай скандала с проверката на Европейската прокуратура на обществената поръчка за разширяването на газохранилището в Чирен, която беше спечелена от "Главболгарстрой". Сигналът беше за промяна на условията ѝ, които спестяват на изпълнителя между 80 и 90 млн. лв. След претърсванията в газовия оператор през лятото на 2024 г. и замразяването на търга от самия Малинов – вече като министър на енергетиката, "Главболгарстрой" се отказа от договора. След като той се върна обратно в дружеството бе обявена нова поръчка за сондажите с променени параметри, която обаче бе прекратена, защото газовият оператор прецени, че има проблеми с офертите и на тримата кандидати.

Междувременно от Европейската прокуратура нищо не са обявили относно проверката за "Чирен", но бе отстранена българският прокурор Теодора Георгиева, която обяви публично, че чувства застрашена от лидера на ДПС Делян Пеевски заради разследването на сондажите за разширението на газохранилището "Чирен". По думите "имало данни, че Делян Пеевски е искал 20 млн. лв. от подизпълнители по проекта". Според Георгиева проблемът идва, че той уреждал кой да спечели и е притискал фирмите.

Самият Малинов отрича да му е оказван натиск за "Чирен" и изрази недоумение защо Европрокуратурата го разследва.

В момента за сондажите в Чирен върви четвърта процедура, в която се явиха двама кандидати, участвали и в предишния търг. Техните технически предложения бяха отворени още на 1 юни 2026 г., но ценовите оферти все още не са, сочат данните в регистъра на обществените поръчки.

Новият министър на енергетиката Ива Петрова обяви в началото на юни, че има много въпроси около разширението на газохранилището и ще назначи проверка. Дали тя е приключила и какви са резултатите засега не е ясно, но Малинов е отстранен, а вкарването в управата на човек с опит в сондажите като Лъчезар Георгиев навява на мисълта, че не е изключено и последният търг да бъде прекратен.