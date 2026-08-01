Бойкотът на конкурса за главен архитект на София се засилва

Още една съсловна организация бойкотира новия конкурс на Столичната община за избор на главен архитект. Камарата на архитектите в България (КАБ) също отказва да излъчи свой представител в комисията по избора. По-рано същата позиция заявиха и от Съюза на архитектите в България (САБ).

Присъствието на представители на двете организации в комисиите за избор на главен архитект е изрично записано в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Към момента от общината не са коментирали дали бойкотът на двете съсловни организации би поставил под риск процедурата. Оттам разпространиха единствено отговор на писмото на САБ, в което се казва, че въпреки критиките конкурсът продължава по план.

Аргументите на местната власт бяха примесени с лични нападки срещу председателя на САБ арх. Петър Диков, който е дългогодишен бивш главен архитект на София. По негово време бяха взети доста спорни решения и бяха разрешени проекти, предизвикали обществено недоволство. Тогава беше приет и общият устройствен план на общината, който според много експерти е в основата на презастрояването на София.

Неподходящо време

Основната критика и на САБ, и на КАБ е, че процедурата за избор на нов главен архитект, обявена преди дни, тече в разгара на летните отпуски. Документи се подават до 10 август. Това според съсловните организации би ограничило участието на евентуалните кандидати, които може би няма да имат време да съберат нужните документи. Освен това създава усещане за предопределеност и нагласен резултат.

В петък от общината отговориха по повод позицията на САБ, че не могат да си позволят "да поставят развитието на София на пауза, докато се чака краят на нечия ваканция". освен това документите се подавали и електронно и това можело да стане от всяка точка на света, вклюмително от плажа.

Всъщност общината няма титулярен главен архитект от 7 месеца и дори след оставката на последния титуляр на поста арх. Богдана Панайотова кметът Васил Терзиев обмисляше да работи с временно изпълняващи длъжността, които да се сменят на 6 месеца.

От средата на 2024 г. до април 2025 г. администрацията също работеше с временен главен архитект. Така почти половината от досегашното управление на Васил Терзиев премина без титуляр на поста. А и предишнитя, и настоящ конкурс не бяха обявени по спешност. Затова не е ясно защо новата процедура стартира точно през лятото.

Орязани функции

И в позицията на КАБ, и в тази на САБ се критикува реформата в администрацията на Столичната община, която на практика остави главния архитект без подчинени експерти. Освен това функциите му бяха значително орязани и сведени до разрешенията, касаещи строителния процес, но не и планирането и градоустройството. Визията за развитието на града в момента е в прерогативите на кмета Васил Терзиев и на зам.-кмета по градоустройството арх. Любо Георгиев.

В петък от общината отговориха на тази критика с аргумента, че вече има доказателства, че новата структура работи и главният архитект може да упражнява правомощията си безпроблемно. Припомня се също, че по подобен начин са структурирани и администрациите на други големи общини като Варна, Бургас и Велико Търново.

Липса на диалог

В позицията на Камарата на архитектите се казва също, че въпреки декларациите за диалог, обявяването на новия конкурс за главен архитект не е предварително съгласувано с професионалната организация. Тя не е участвала и в подготовката на конкурса, в разрез с обещанията от страна на Васил Терзиев, дадени на работни срещи през 2024 г. и 2025 г.

И КАБ, както и САБ, критикуват и това, че изискванията за допускане до конкурса са минималните по закон за заеамане на административна длъжност. Според Камарата на архитектите това ще занижи "изискванията към професионалната компетентност на бъдещия главен архитект". "Фигурата на главния архитект на милионна столица изисква мащабен визионерски и управленски капацитет, който надхвърля общите административни стандарти за заемане на държавна служба", пише в писмото, подписано от председателя на КАБ арх. Борислав Владимиров и председателя на КАБ-София арх. Васил Василев.

В него се предлага насрочването на работна среща по въпроса.