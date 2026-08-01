И омбудсманът ще сезира Конституционния съд за бюджета

След “Продължаваме промяната” и ГЕРБ, омбудсманът Велислава Делчева също ще сезира Конституционния съд за за бюджета.
"До края на следващата седмица ще сезирам Конституционния съд и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета за 2026 г.", обяви Делчев в ефира на Нова телевизия в събота.
Според омбудсмана са тревожни промените за работа на четири часа и премахването на механизма за изчисляване на работна заплата.
"Работата на четири часа се използва обикновено от майки и хора с увреждания, които по никакъв начин нямат възможност да работят на осем часа", каза Делчева.
По думите ѝ подобна промяна трябва да се обмисля много сериозно, преди да се гласува.
Омбудсманът обяви, че основните ѝ мотиви за искането към Конституционния съд са злоупотребата със законодателна техника и погазването на правото на труд и допълнителни социални права с въведените в бюджета промени.
На 24 юли управляващите приеха държавния бюджет за 2026 г. без да се съобразят особено с предложенията на опозицията в парламента.
Преди ден ГЕРБ и "Продължаваме промяната" внесоха жалби в Конституционния съд срещу закона за бюджета. Двете партии внесоха заедно три отделни жалби в съда с искане за установяване на противоконституционност на Бюджет 2026, както и на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).
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1 коментар
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В много бизнеси четиричасов работен ден се използва за укриване на доходи на реално работещи на пълен работен ден. Инвалидите са пенсионери по болест повечето с нелоши пенсии, тях не ги интересува толкова трудовият стаж.