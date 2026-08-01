Зеленски: Украйна потопи руски кораб и удари още три петролни рафинерии

Украйна е нанесла удари по руския санкциониран контейнеровоз "Янина" и по инфраструктурата на три петролни рафинерии в руската република Башкортостан, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

В социалните мрежи той благодари на украинците, които "връщат войната в Русия" и отвръщат на ударите срещу цивилното население.

"Нашите цели неизменно са обекти, които поддържат военните действия", написа Зеленски.

Grateful to Ukrainian warriors who are bringing the war back to Russia and responding to its attacks against life. Our targets are consistently defined facilities that sustain the war effort. Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… pic.twitter.com/B4q8HMVl0j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

По думите му при нощната операция в районите на Черно и Азовско море е бил поразен плаващият под руски флаг санкциониран контейнеровоз "Янина", който впоследствие е потънал.

"Корабът, с товароносимост над 100 000 тона, беше успешно поразен и благодарение на прецизните действия на Силите за отбрана на Украйна потъна”, написа Зеленски.

От Русия обаче твърдят, че е атакуван граждански кораб на държавната ядрена корпорация "Росатом".

Зеленски допълва, че подразделения на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са атакували три руски петролни рафинерии в Башкортостан, намиращи се на около 1600 километра от Киев.

"Продължаваме да оказваме справедлив натиск. Нашият план за налагане на санкции с далечен обсег се изпълнява последователно, стъпка по стъпка", пише още той.

През изминалата нощ руски региони бяха атакувани с дронове, а над петролната рафинерия "Башнефт-Уфанефтехим" в Уфа се издигна черен дим.

Русия твърди, че е поела контрол на две населени места

Същевремено руското министерство на отбраната тъврди, че армията ѝ е установила контрол над още две населени места – Олгивка в Харковска област и Любицке в Запорожка област.

Агенция Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена по независим начин.

Руски атаки над Одеса

Освен по Киев, руски удари са нанесени и по Одеса. Председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви в Телеграм, че при атака с дрон срещу жилищен блок са ранени двама мъже млади мъже

"Лекарите им оказват необходимата помощ", пише той, цитиран от БТА.