Украйна удари складове на Wildberries край Москва и Санкт Петербург. Насочва се и към хранителни складове

Сутринта на 4 август украински безпилотни летателни апарати атакуваха град Чехов в Московска област, съобщи губернаторът на региона Андрей Воробьов. "В промишлената зона на Новосьолки вследствие на попадение на дрон възникнаха няколко пожара. Най-големият беше в склад, където откритото горене вече е потушено", написа Воробьов в своя Telegram канал.

По думите му са били повредени също електрическа подстанция и административна сграда. По предварителна информация са загинали петима души, а още шестима са ранени.

Според кадри на очевидци, анализирани от Astra, цел на атаката в Чехов е бил склад на Wildberries.

Безпилотници са извършили нападение и срещу Ленинградска област. Губернаторът Александър Дрозденко съобщи, че са били унищожени 17 дрона.

"Има повреди в складовата зона Красний Бор. Един човек е пострадал. Информацията се уточнява", написа той в Telegram.

Според изданието "Бумага", което се позовава на чатове на служители и видеозаписи на очевидци, под удар е попаднал логистичен център на Wildberries. След попадението е избухнал силен пожар. Атакуваният склад е най-новият и най-големият логистичен комплекс на компанията в Ленинградска област с площ от 154 хил. кв. м.

На 24 юли украински дронове атакуваха още два сортировъчни центъра на Wildberries в региона – "Уткина Завод" (18 хил. кв. м) и "Шушари" (106 хил. кв. м).

И в Тверска област тази сутрин безпилотници атакуваха склад на Wildberries с площ 77 хил. кв. м, съобщи губернаторът Виталий Корольов. По негови думи при отблъскването на нощната атака "отломка от безпилотен апарат частично е повредила стената на складовото помещение".

Става дума за логистичен хъб в източните покрайнини на Твер. Няма пострадали, заяви губернаторът.

Каналът "Осторожно, Тверь" публикува кадри на хора, които напускат склада. Отбелязва се, че обектът, въведен в експлоатация през декември 2025 г., е преустановил работа, а служителите са били евакуирани.

Въоръжените сили на Украйна започнаха да нанасят удари по логистичната инфраструктура на Wildberries на 18 юли. Към 2 август общата площ на атакуваните складове е достигнала между 1,21 и 1,47 млн. кв. м. Повредени са били между 893 хил. и 1,154 млн. кв. м, което представлява 17,2–22,2% от публично обявените 5,2 млн. кв. м логистична инфраструктура на компанията, според изчисления на Data Insight.

Изданието "Вьорстка" оценява площта на повредените складове на над 1,5 млн. кв. м, или около 27% от всички складови площи на компанията.

Общо са били атакувани най-малко 20 склада, включително в Електростал, Краснодар, Невинномиск, Воронеж, Екатеринбург и Санкт Петербург. Най-голямата загуба е логистичният център в Електростал с площ 250 хил. кв. м, който е изгорял напълно.

Сутринта на 4 август украински дронове нанесоха нов удар и по Сизранската петролна рафинерия в Самарска област, която вече беше атакувана в средата на юли, съобщават украинските мониторингови ресурси Supernova и Exilenova+.

Твърди се, че в рафинерията, която произвежда около 800 хил. тона бензин и 1,5 млн. тона дизелово гориво годишно, е възникнал пожар. Каналите публикуват снимки с голям стълб дим, предполагаемо над завода, чийто годишен капацитет е 8,5 млн. тона.

След удара на 12 юли рафинерията временно прекрати преработката поради повреда на една от производствените инсталации.

Според Министерството на отбраната на Русия през нощта и сутринта руските сили за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба са „прехванали и унищожили“ 320 украински дрона самолетен тип над Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Ленинградска, Липецка, Нижегородска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тверска и Тулска област, Московския регион, както и над Крим.

Украйна за първи път атакува хранителен склад на една от най-големите руски вериги супермаркети

След атаките срещу петролни рафинерии и логистичните центрове на Wildberries и Ozon, изглежда Въоръжените сили на Украйна са избрали нова цел за своите безпилотни апарати – складове за хранителни продукти.

Във вторник, 4 август, за първи път беше атакуван разпределителен център на търговската верига "Лента" – една от най-големите вериги супермаркети в Русия с над 7000 магазина, контролирана от "Севергруп" на милиардера Алексей Мордашов.

От компанията съобщиха пред изданието "Фонтанка", че около 5:00 ч. местно време на територията на логистичния център в Ленинградска област е станало "падане на безпилотен летателен апарат". В резултат е възникнал пожар, който е бил гасен около четири часа, а един служител е получил изгаряния.

"Разпределителният център временно преустанови приемането на стоки от доставчици", съобщиха от "Лента", като увериха, че в магазините има достатъчни запаси за задоволяване на всекидневното търсене.

След атаките срещу Wildberries сред руските търговски вериги са възникнали опасения, че могат да бъдат следващата цел. Според източници на Bloomberg ръководството на "Лента", както и на X5 Group, управляваща веригите "Пятёрочка" и "Перекрёсток", са се обърнали към правителството.

Търговските вериги се опитват да преструктурират логистиката си, за да намалят риска от прекъсване на доставките. Според източниците те възнамеряват да съхраняват повече стоки при доставчиците и да ги изтеглят само при необходимост, както и да разчитат повече на мрежа от по-малки складове вместо на огромни логистични хъбове, чието унищожаване би могло да парализира веригите за доставки.