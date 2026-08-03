Зеленски назначи Умеров за началник на външното разузнаване

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване, а Игор Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, предаде Укринформ.

Указите за двете назначения са публикувани на уебсайта на украинския президент.

Умеров е главният украински преговарящ за прекратяване на войната с Русия, а Клименко е бивш министър на вътрешните работи.

Укринформ вчера съобщи, че основните задачи, които Зеленски е поставил пред Умеров, включват продължаване на преговорите за прекратяване на войната, постигане на напредък в сътрудничеството за производството и доставка на дронове с украинските партньори, както и по програмата за противоракетна отбрана "Фрея“.

Новите назначения представляват поредния ход в продължаващата реорганизация в Киев, която включваше и предизвикалата обществено недоволство смяна на министъра на отбраната, отбелязва Ройтерс.

Зеленски заяви, че Умеров, който бе назначен на поста ръководител на разузнаването, след като досега бе председател на Консултативния съвет за сигурност, ще продължи да ръководи мирните преговори и да търси дипломатическо решение на войната с Русия.

Зеленски преназначава висши длъжностни лица на ключови постове в рамките на започнала миналия месец внезапна промяна в състава на правителството.

Промените включваха отстраняването от длъжност на министъра на отбраната Михайло Федоров.

Впоследствие Зеленски бе подложен на силен обществен натиск и се принуди да смени и върховния главнокомандващ украинската армия генерал Олександър Сирски с генерал-майор Михайло Драпати.

Отстраняването на 35-годишния Федоров, който се застъпва за високотехнологичните методи на водене на война чрез използването на дронове, предизвика буря от критики. Негови поддръжници излязоха на протести с настояване той да бъде върнат на поста министър на отбраната.

Мнозина разглеждат предприетите от Зеленски кадрови промени като недостатъчно добре обяснени. Украинският президент днес не оповести почти никакви мотиви за новите назначения, отбелязва Ройтерс.

Клименко бе сочен за евентуален кандидат за министър на отбраната, но в крайна сметка не получи този пост.

Критиците на Зеленски го обвиняват, че редува на високите постове представители на един и същ малък кръг от свои съюзници. Украинският президент каза, че целта на преструктурирането е по-добрата подготовка за още една сурова зима с оглед на очакваните масирани руски удари по енергийната система на Украйна, добавя агенцията.

Умеров, който заемаше поста министър на отбраната от 2023 до 2025 г., ръководи украинската делегация в мирните преговори, които досега не доведоха до значителни резултати. Освен това Умеров координира преговорите по сделки за дронове, с които се популяризират изпитаните в бой украински технологии.