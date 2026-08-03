Инфантино търси подкрепа от американската администация, за да запази поста си

Президентът на FIFA Джани Инфантино е потърсил подкрепа от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като през последната седмица се сблъска с много критики, а някои футболни асоциации вече публична оттеглиха подкрепата си към него заради неуспешния му план за частни инвестиции в турнирите на FIFA.

Според "New York Post" Инфантино се е надявал да получи подкрепа от администрацията на Тръмп, с когото се твърди, че са в близки отношения. Позовавайки се на свои източници, изданието съобщи, че Инфантино е насрочил разговори с държавния секретар Марко Рубио.

Помощник държавният секретар на САЩ по глобалните обществени въпроси Дилън Джонсън обаче заяви в X, че "няма планове" Рубио да води такива разговори.

There are no plans for @SecRubio to speak with Infantino and there is no call this morning.@nypost should check their sources or they could have just asked us. https://t.co/k4htVPkzar — Dylan Johnson (@ASDylanJohnson) August 3, 2026

"Той искаше да се свърже онлайн със секретаря и да поговори за това как футболът може да бъде форма на мека сила за Америка", твърди източникът на "New York Post".

"Но всички знаем, че става въпрос за защита на работните места. В този момент не става въпрос за нищо друго", допълва той.

Според изданието Инфантино многократно, но неуспешно се е опитвал да се свърже с американския президент Донлад Тръмп след провала на предложението му за частни инвестиции в турнирите на FIFA.

Твърди се, че двамата са в близки отношения, като дори заедно връчиха трофея на Мондиала на световните шампиони от Испания. Инфантино многократно се е изказвал ласкаво за Тръмп, а дори в края на миналата година FIFA връчи на американския държавен глава първата награда за мир на международната футболна асоциация. Наскоро пък Тръмп предложи Инфантино да огалви ООн.

"New York Post"твърди, че след множеството критики Инфантино се чувствал изолиран.

Междувременно BBC Sports съобщи, че Английската футболна асоциация, която е най-старата в света, обмисля публично да оттегли доверието си от Инфантино. Футболната асоциация на Уелс вече обяви публично, че не подкрепя кандидатурата му за нов мандат.

Преди седмица се считаше за напълно вероятно през март Инфантино да бъде преизбран за шеф на FIFA, но след събитията през последните дни и сваленото доверие от UEFA, тази възможност изглежда все по-малко вероятна.

Вече започнаха да се спрягат и различни имена, които да заемат поста след изборите през март.

Проблемите около Инфантино дойдоха заради изненадващото за футболни свят предложение за частни инвестиции в турнирите на FIFA.

През миналата седмица футболната федерация обяви плана си да създаде дъщерно дружество, което да събере около 4.2 млрд. частни инвестиции.

Имаше сериозни съмнение, че подобен ход ще обслужа интересите на Доналд Тръмп. Беше предвидено групата от външни инвеститори да бъде оглавена от компанията Thrive Eternal, която е свързана с Джошуа Къшнър - брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Предложението обаче доведе до масови критики и позиции от всички водещи футболни конфедерации, kaкто и предупреждения за бойкот на Световното първенство.

Първоначално FIFA защити идеята си, но ден по-късно обяви, че оттегля плана си. Въпреки това, Съюзът на европейските футболни асоциации UEFA обяви, че сваля доверието си от Инфантино.