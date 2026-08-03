Образователният министър смени и началника на РУО в Бургас

Министърът на образованието проф. Георги Вълчев смени началника и на Регионалното управление на образованието в Бургас. Начело на регионалното образователно управление вече е Лиляна Иванова за сметка на назначената по времето на кабинета "Желязков" Валентина Камалиева.
Това става ясно от сайта на регионалното управление. Пред "Дневник" от пресцентъра на ведомството са потвърдили за промяната, но без да посочат мотиви.
Преди по-малко от седмица от пост беше отстранен и дългогодишния шеф на РУО в Благоевград Ивайло Златанов, който заемаше длъжността 17 години.
Преди да заеме ръководната длъжност Лиляна Иванова е била старши експерт по организация на средното образование в РУО - Бургас.
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