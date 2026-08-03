Сайтове клонинги на известни брандове мамят хората, предупреждават търговци

Зачестяват случаите на "бранд фишинг" – създаване на фалшиви сайтове-двойници на известни брандове, които уж правят големи разпродажби, а всъщност мамят доверилите им се клиенти, предупреди в понеделник Българската Ритейл Асоциация (БРА), която обединява водещите търговски марки и ритейлъри в България.

"В разгара на сезонните намаления, когато вниманието на всички ни е притъпено от масовите и напълно легитимни разпродажби, киберпрестъпниците използват момента, за да подмамят потребителите с несъществуващи оферти. В тази схема ударът е двоен – вие, нашите клиенти, понасяте преки финансови загуби и риск за личните си данни, а ние, легитимните български търговци, се изправяме срещу злоупотреба с името и репутацията ни, градени с години на честен труд", алармира организацията.

Тя обяснява как киберпрестъпниците изтеглят визуалното съдържание на автентичните онлайн магазини – логата, продуктовите снимки, рекламните банери и дори общите условия, и ги качват на уебсайтове с домейни, които имитират оригиналните. Чрез агресивни и евтини реклами в социалните мрежи (Facebook, Instagram, TikTok) те обещават "ликвидация" с намаления в размер на 80-90%.

Тъй като сайтовете изглеждат визуално идентични с оригиналните платформи, потребителите въвеждат данните на банковите си карти, за да платят направена покупка. Поръчаната стока никога не пристига, а данните на картите им биват откраднати и впоследствие използвани за нерегламентирани трансакции.

Асоциацията съветва потребителите да проверяват винаги изписването на интернет адреса в браузъра си. Измамниците не могат да купят оригиналния домейн (напр. brand.bg), затова използват вариации като brand-bulgaria.com, brand-bg.shop, brand-outlet.top и др.

Почти всички български търговци и онлайн магазини предлагат плащане при доставка чрез куриер (наложен платеж) и липсата на такава опция е червен флаг. Фалшивите сайтове изискват единствено предплащане с банкова карта, за да източат данните ви. Ако нямате избор за плащане при доставка – напуснете сайта.

Ако марково яке или качествени обувки, които стандартно струват 200 евро, се продават за 20 евро, това е сигурен знак за измама, а не за реално намаление. Зад всеки оригинален продукт стои гарантиран произход и качество, ето защо е нереално такъв артикул да се предлага под себестойността си, информират от БРА.

Всеки легитимен български онлайн магазин по закон е длъжен да публикува в сайта си името на юридическото лице, ЕИК (Булстат), адрес на управление и телефон за връзка. В сайтовете клонинги тази информация липсва, а в най-добрия случай имат само генерична форма за контакт чрез имейл, което е също знак за измама.

Сигнали за фишинг са и разбъркан словоред и граматически грешки, получени от автоматичен превод на оригиналните текстове на истинските сайтове.

Асоциацията съветва потребители, ако видят в социалните мрежи невероятна оферта в социалните мрежи, да не бързат да кликат върху рекламата. Вместо това да въведат ръчно официалния уебсайт на бранда в браузъра си, за да проверят дали намалението наистина съществува там.

Безплатни инструменти в интернет като whois.com проверяват кога е създаден сайтът. Ако магазинът съществува от години, но домейнът му е регистриран преди две седмици – незабавно се откажете от покупката, съветват от БРА.

Често фалшивите сайтове пускат реклами от прясно създадени Facebook или Instagram страници с по 10-20 харесвания и странни имена (например Fashion Store 2026), които нямат нищо общо с официалните и сертифицирани страници на големите брандове (които обикновено имат хиляди последователи).

Друг начин за предпазване от подобни измами е проверка на коментирати под рекламите. Измамниците често бързат и забравят да изтрият гневните коментари на вече излъгани потребители под рекламните си публикации. Коментари като "Сайтът е измама!", "Не купувайте, фалшив е!" или ако опцията за коментари под рекламата е напълно забранена, са сигурен знак за опасност.

При сайтовете клонинги също така липсват или са изключително неясни условията за връщане на стоката, които трябва да са обявени съгласно европейското законодателство, посочват още от ритейл асоциацията.

"Като асоциация, представляваща законния и прозрачен бизнес в България, за нас е важно да защитим общата ни връзка на доверие. Призоваваме потребителите към повишено внимание, за да не позволяваме на киберпрестъпниците да помрачат удоволствието от пазаруването в сезона на намаленията. Пазарувайте разумно и само от официалните ни канали!", посочват в съобщението си оттам.