САЩ подготвят гражданите си за евакуация от страни в Близкия изток

Посолствата на Съединените щати в Йордания, Израел и Ирак предупредиха американските граждани за възможна ескалация на регионалния конфликт и ги призоваха да бъдат готови да напуснат региона, предаде Франс прес.
"Американските граждани, намиращи се понастоящем в региона, трябва да започнат да обмислят или да се подготвят да напуснат Близкия изток в случай на ескалация", гласи предупредително съобщение, цитирано от БТА, публикувано в социалните мрежи от посолствата на САЩ в няколко страни от Близкия изток.
Security Alert: U.S. Embassy Jerusalem – August 1, 2026
Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.
Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance… pic.twitter.com/lTAMRS9yKv— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) August 1, 2026
Предупредителното съобщение приканва американските граждани да проверят най-скорошната информация за полетите им и да следват насоките за сигурност на местните власти.
"Американците, които се намират в Близкия изток, трябва да бъдат внимателни и да провяват особена бдителност, както и да се подготвят за възможна отмяна на полети, периодично затваряне на въздушното пространство на съответната държава и възможни смущения при пътуванията им", гласи още съобщението.
Security Alert: U.S. Embassy Jerusalem – August 1, 2026
Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.
Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance… pic.twitter.com/lTAMRS9yKv— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) August 1, 2026
Американските граждани в Йордания бяха призовани да напуснат района на американските военни бази, които скоро станаха обект на ирански атаки с ракети.
Тази информация идва на фона на новите заплахи на американския президент Доналд Тръмп и на редицата медийни публикации, че САЩ и Израел обмислят нови мащабни удари над ядрената и енергийна инфраструктура на Иран през уикенда.
"Ще ги ударим много здраво. Докато в един момент не кажат: не можем повече да го понесем", заяви Тръмп часове преди събщенията на посолствата.
От Техеран обявиха, че имат подготвен цялостен план за отговор в случай на "потенциално американско безразсъдство" и заплашиха с ответни удари срещу критична инфраструктура в Израел и страните от Персийския залив.
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1 коментар
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