България с историческо първо класиране на Европейско първенство по бейзбол

Българският национален отбор по бейзбол за мъже за първи път в своята над 40-годишна история се класира на Европейско първенство. Българският отбор спечели своята група "Б" в квалификациите за шампионата и си осигури място сред 16-е финалисти, предаде БТА.

България беше домакин на квалификациите от групата, които се проведоха на ст. "Портър Фийлд" в парк "Бачиново" в Благоевград. Европейското първенство ще се проведе през 2027 г. в германския град Регенсбург.

В събота българските бейзболисти се изправиха срещу Словения във финален мач от квалификационната група и победиха Словения с 13:7, макар да изостанаха с 0:3 в първия ининг.

Българският тим беше поведен от питчера Евгений Черноземски, който смени стартера Панайот Жълтов още след първия аут и затвори мача от възвишението, изработвайки 8 ининга и 2/3 със 7 страйкаута, 4 бази за боли, 6 хита и 4 точки.

В титулярния състав в събота бяха още Георги Георгиев, Мартин Андонов, Петър Петров и Алекс Йонин.

Останалите ифрачи, които класираха България на първия ѝ шампионат на Стария континент, бяха Стефан Бешков, Викторио Величков, Мартин Желев, Теодор Каракашев, Мартин Митев, Костадин Мутафчиев, Николай Мутафчиев, Йордан Пейчовски, Петьо Петков, Кристиян Тодоров и Мартин Шопски.

Играещ мениджър и главен треньор беше Стефан Бешков, а като му помагаха Димитър Насъпов и Ясен Неделчев.

По пътя си към финала България не допуснаха нито една загуба, побеждавайки последователно Сърбия с 10:5, Словения с 6:3, Финландия с 10:8 и Румъния с 22:7.

С класирането си за финалите България се превърна в 23-тата различна държава, която ще участва на Европейското първенство по бейзбол в 73-годишната му история.

Останалите страни в топ 16 за турнира в Регенсбург 2027 са защитаващият титлата си Нидерландия, Италия, Чехия, Испания, Германия, Великобритания, Израел, Хърватия, Австрия, Швеция, Швейцария, Франция, Белгия, Гърция и другият квалификант Словакия.