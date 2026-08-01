Инфантино се отказа от спорния си план за частни инвестиции във FIFA, UEFA сне доверието си (обновена)

Само ден след като защити предложението си за частни инвестиции в турнирите на Международната футболна федерация (FIFA) и упрекна медиите в "неверни публикации, президентът на FIFA Дажни Инфантино се отказа от плановете си. Въпреки това, Съюзът на европейските футболни асоциации (UEFA) обяви, че е загубила доверие в Инфантино.

Швейцарецът беше подложен на множество критики през последните дни, като от UEFA дори обявиха готовност да бойкотират Световното първенство.

"Проектът FIFA Forward Enterprise имаше за цел да осигури основа за по-нататъшно укрепване на нашите асоциации членки и на нашия спорт по целия свят, особено в онези страни, където подкрепата е най-необходима. И както казахме от самото начало, това трябваше да се направи само ако мнозинството от членовете ни го подкрепят”, обяви Инфантино в изявление.

Statement attributable to the FIFA President The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

Той посочва, че от федерацията са изслушали всички мнения и след като е станало ясно, че проектът е създал разделения, които не са в интерес на целта на FIFA.

"А нашата водеща цел винаги е била и винаги ще бъде да се обединяваме и да се усъвършенстваме. В резултат на това предложението няма да бъде прието", oбяви Инфантино.

Макар през последните два дни той да се опита да защити идеята си за продажба на дялове от турнири на FIFA на частни инвеститори, срещу нея категорично се обявиха от UEFA, CONCACAF (Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите) и Азиатската футболна конфедерация (AFC).

"Продължавайки напред, моето намерение е да събера отново всички заинтересовани страни през следващите дни и седмици в дух на споделен интерес към нашата игра и с цел да продължим да развиваме футбола навсякъде. Особено в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа“, заяви шефът на международната федерация.

Дори и да не беше оттеглил предложението си, плановете на Инфантино едва ли щяха да се осъществят, след като срещу тях се обявиха 143 от всички 211 асоциации-членки на FIFA.

UEFA сне доверието си от шефа на FIFA

Часове по-късно UEFA публикува изявление, в което съобщава, че е "загубила доверие“ в Джани Инфантино след неуспешното му предложение. Европейската асоциация поздравява шефа на FIFA, че се е отказал от идеята, но гарантират, че това е само началото и "искат да възстановят доверието и да направят отношенията прозрачни".

Оттам посочват, че през следващите седмици UEFA трябва да работи със своите асоцации и в тясно сътрудничество с други конфедерации, за да разработи план, който гарантира, че подобни спорни и тайни предложения няма да се повторят.

"Този преглед трябва да бъде задълбочен и фундаментален. Нито една опция не трябва да бъде изключена. Настоящото ръководство на FIFA не само загуби доверието на UEFA, но и на много други членове на футболното семейство".

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA) August 1, 2026

Инфантино е критикуван още за това, че се е провалил в две от най-важните обещания, които е дал след избора му през 2016 г. Тогава Инфантино е заявил, че "гарантира прозрачност в работата“ и че "средствата на FIFA ще бъдат достъпни за разпределение между страните и конфедерациите по начин, който ще бъде определян от самите страни и участници в процеса.

"И двете обещания той не успя да изпълни. Нещастната, задкулисна, непрозрачна сделка, която той сключи и се опита да прокара, беше всичко друго, но не и прозрачна", заявяват от UEFA.

От Европейската асоциация обещават, че ще започнат незабавно работа с партньори и заинтересовани страни по целия свят и в целия футбол, за да предложи нов начин за разпределение на ресурсите чрез съществуващата програма FIFA Forward.

Въпросната програма е един от най-важните източници на финансиране на много футболни централи по света, в това число и на БФС.

"Това е победа за целия спорт. Но това не трябва да е краят на историята. Предложението е отхвърлено. Задачата за възстановяване на доверието във ФИФА едва сега започва", завършва позицията.

Напрежение между FIFA и UEFA имаше още по време на Световното първенство, приключило преди близо две седмици, заради спорните решения на международната федерация и скандално отменения червен катрон на нападателя на САЩ Фоларин Балогу. В крайна сметка шефът на UEFA Александър Чеферин дори бойкотира финала и не присъства на трибуните в Ню Джърси.

В началото на седмицата Международната футболна федерация обяви плановете си за създаване на дъщерно дружество - FIFA Forward Enterprise (FFE) , което да управлява турнирите ѝ.

Чрез новата структура FIFA планирашe да привлече до 4.2 млрд. долара от дългосрочни инвеститори, които ще придобият единствено миноритарни дялове.Още по темата

Макар Инфантино да бранеше идеята си и да я представяше като отлична възможност за развитието и финансирането на футбола, зад плана надничаше американският президент Доналд Тръмп. Очаква се групата от външни инвеститори да бъде оглавена от компанията Thrive Eternal, която е свързана с Джошуа Къшнър. Той е брат на зетя на Тръмп Джаред Къшнър.