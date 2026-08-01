Известният алпинист Нирмал Пурджа и още девет души са загинали при лавина в Пакистан

Прочутият алпинист Нирмал Пурджа, известен още като Нимс, е загинал в лавина при слизане от 12-ия най-висок връх в света, съобщи в събота неговата компания за организиране на експедиции Elite Exped в социалните мрежи.

"Днес с дълбока тъга и огромна болка потвърждаваме, че Нирмал Пурджа трагично загуби живота си вследствие на лавината на Броуд Пик“, написаха от компанията.

Освен Пурджа в опита си да изкачат високия 8047 м връх в Пакистан са загинали още девет алпинисти от Непал, Пакистан, Оман, САЩ и Китай. Алпинистите бяха издирвани два дни.

"Светът загуби един от най-великите планински катерачи, който вдъхнови милиони души с куража, смирението и непоколебимата си вяра, че човешкият потенциал е много по-голям, отколкото често си представяме", заявяват още колегите на известния алпинист.

В края на първия ден беше съобщено, че са намерени телата на четирима загинали. За други четирима, сред които е и Пурджа, има запис от разузнавателен дрон, показващ труповете им по склона Конкордия.

В петък съобщено, че от четиритмата намерени трупа са идентифицирани два - на непалеца Пурна Бахадур "Юкта" Гурунг и на оманската алпинистка Надира Ал Харти. Техните тела, както и трето, за което още няма потвърждение на самоличността, вече са откарани с хеликоптер до близкия град Скарду.

Изкачването на връх Броуд Пик, разположен в провинция Гилгит-Балтистан, се смята за много сериозно предизвикателство.

Нирмал Пурджа, известен и като Нимс Дай, влезе в историята, след като през 2019 г. изкачи всички 14 осемхилядника за малко над 6 месеца. Той подобри с години предишния рекорд за най-бързо изкачване на върховете над 8000 метра.

Той е роден в Непал, но е служил като войник в британската армия, след което е приет в специалните части на Военноморските сили на Великобритания. През 2018 г. Пурджа дори получава орден от кралица Елизабет II.

Непалският алпинист получи световна известност, след като през 2021 г. Netflix излъчи документална поредица за рекордните му изкачвания.

Пурджа е бил водач на експедицията за покоряването на Броуд Пик - 12-тият по височина връх на планетата със своите 8047 метра.

On July 30, 2026, a massive avalanche struck a summit-bound international mountaineering team on Broad Peak (8,047 meters) in Pakistan’s Karakoram range, leaving four climbers confirmed dead and six others still missing. The incident occurred around midday at an altitude of… pic.twitter.com/wTAI4arUTs — Tranquil Kilimanjaro Treks (@TripKilimanjaro) July 31, 2026

В състава ѝ са били още Нима Шерпа, Юкта Гурунг, Гялу Шерпа, Нуанг Тенду Шерпа, Кили Пемба Шерпа (всички от Непал), както и Сохаил Сакхи (Пакистан), Джун Уан (Китай), американката Малъри Гейс и катерачката от Оман Надира Ал Харти.

Планът на Пурджа е бил освен това да изкачи върха без кислород, след което да покори и Чо Ою (8188), намиращ се в Хималаите, за да стане първият човек в историята, изкачил всички 14 осемхилядника по два пъти.