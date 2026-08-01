Испания твърди, че е овлядяла мигрантската криза. България и още 21 европейски страни страни искат спешна среща (обновена)

Испания обяви за приключила кризата с нахлулите от Мароко в Сеута нелегални мигранти, след като съобщи, че почти всички близо 70 000 мигранти са се върнали доброволно обратно към Мароко.

Междувременно испанският премиер порица "егоистичната, поляризираща и незаконна" реакция на някои страни от Европейския съюз като Италия, която временно прекрати Шенгенското си споразумение с Италия. 22 евроепйски държави, сред които и България, пък искат спешна среща на върха в Европа заради ситуацията в Суета.

В събота испанските власти обявиха, че почти всички мигранти са върнати обратно към Мароко, а станата започва изграждането на 500-метрова надуваема морска бариера, за да предотврати по-нататъшно навлизане на незаконни мигранти.

Нито един мигрант не е стигнал до континенталната част на Европа, съобщи в събота европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер. Той обяви, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахлулите в четвъртък в Сеута мигранти са се върнали обратно в Мароко.

"Той ме уведоми по телефона, че в резултат на решителните действия на практика всички влезли в Сеута са се върнали обратно. Нито един човек не е влязъл в континенталната част на Европа", написа Брунер в "Х".

Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде-Марласка пък съобщи в събота, че броят на жертвите е нараснал до най-малко 67.

Санчес е възмутен от някои европейски лидери

Премиерът на страната Педро Санчес публикува критично отворено писмо до европейските лидери след кризата с мигрантите край испанския анклав в Северна Африка.

Санчес се възмути от крайните реакции на лидери като Джорджа Мелони от Италия, която призова за изключване на Испания от Шенгенската зона, а към позицията ѝ се присъединиха и други европейски страни.

Италия дори суспендира Шенгенското споразумение с Испания в рамките на един месец, като това ще засяга само граждани на трети страни, идващи от Испания.

В писмото си Санчес отбелязва, че има "сериозни опасения" относно някои европейски правителства и изтъква, че испанският анклав в Северна Африка дори не е част от Шенген.

По думите му испанското правителство е възстановило напълно контрола над границата и е предотвратило всяко "неразрешено движение напред към континентална Европа" за по-малко от 48 часа.

Според Санчес, докато повечето европейски страни са показали "подкрепа и солидарност", други европейски правителства са избрали да атакуват Испания, "водени от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интерес".

"Европейският съюз не може да си позволи подобна егоистична, поляризираща и незаконна реакция", заяви той, цитиран от Гардиън.

Испанският лидер призова за спешна среща с министрите на вътрешните работи на ЕС, за да "потвърди отново, че сигурността на външните ни граници е споделена отговорност на всички държави членки".

И европейските лидери изпратиха писмо

Междувременно 22 от 27-те страни от ЕС също призоваха за спешни преговори в отворено писмо, позовавайки се на "сериозни опасения" относно събитията в Сеута. Те призоваха ЕС да помогне на Мадрид да си върне контрола по границата с Мароко.

Държавите "приветстват тясното сътрудничество на Испания и Мароко за осигуряване на бързото връщане на мигрантите", но заявиха, че видеоконференция на министрите на вътрешните работи на ЕС би помогнала за постигане на споразумение за мобилизиране на инструментите на ЕС и подкрепа за Испания за възстановяване на "ефективния контрол" на границата и предотвратяване на по-нататъшни неконтролирани преминавания, предаде Би Би Си.

Документът е бил одобрен от Литва, Латвия, Естония, Италия, Германия, Австрия, Чехия, Гърция, Малта, Кипър, Нидерландия, Полша, Словакия, Швеция, Дания, Белгия, Финландия, Унгария, Румъния, Словения, Хърватия, както и България. В писмото евроепйските страни посочват, че ситуацията на външната граница на ЕС в Сеута е причина за сериозна загриженост.

Европейските лидери подчертават, че не искат да допуснат ситуация, в която масовите незаконни преминавания на границите биха могли да създадат впечатлението, че е лесно да се влезе нелегално в ЕС и впоследствие да се получи законно право на престой. Според тях подобна ситуация би могла да насърчи повече хора да се опитат да преминат границата незаконно. В същото време това би могло да подкопае доверието в общата миграционна политика на ЕС и да създаде проблеми за другите държави членки.

Франция затяга граничния контрол, но предлага помощ

Междувременно стана ясно, че Франция затяга граничния си контрол в отговор на притока на десетки хиляди мигранти. Мерките ще бъдат взети, въпреки че почти всички мигранти са върнати към Мароко.

Френският президент Еманюел Макрон поиска от министъра на вътрешните работи Лоран Нунес да засили проверките на испанската граница, съобщи Елисейският дворец, цитиран от БТА. Макрон написа в Х, че е предложил на испанския премиер Педро Санчес всякаква необходима помощ и е изразил солидарност със страната.

Германия, която също предложи помощ на Испаия, реши да не затяга граничния контрол.

Ограничителна бариера на границата

В събота испаниските власти обявиха, че ще инсталира 500-метрова ограничителна бариера по протежение на вълнолома, за да ограничат възможностите за преминаване на границата през морето.

Гражданската гвардия започна да полага новата бариера на вълнолома Тарахал, който е от основните места, откъдето прииждат мигранти.

"Пневматичната бариера, наред с линия от военноморски шамандури на котва, е проектирана да стои на 30 до 70 сантиметра над водата и да се простира до един метър под повърхността, докато канал между бариерите ще позволи на корабите на Гражданската гвардия да патрулират района", посочва правителството.

Междувременно Испания защити начина, по който се е справила с нарастването на мигрантите. Мадрид изпрати войски, повече полицаи, дронове, водолази и лодки в Сеута. Страната също така разположи въоръжените си сили, за да засили сигурността в друг испански анклав, Мелила, където също бяха съобщени стотици преминавания на границата.

Санчес, който посети Сеута след притока на мигранти, заяви, че ще обмисли укрепването на границата с Мароко и че мароканските власти сътрудничат. Той обвини трафикантите на хора за нарастването на мигрантите, наричайки инцидента "нарушение на териториалната цялост на Испания".

"Трафикантските мафии са възприели егоистично тълкуване на решение на Върховния съд“, което „се разпространи като горски пожар", каза той.

Италия върна граничния контрол с Испания

Италия временно преустанови действието на Шенгенското споразумение с Испания и затвори въздушните и морските си граници към страната вследствие на създалата се криза в испанския анклав Сеута.

"Временното преустановяване на Шенген със Испания е необходим избор, за да защитим сигурността на нашите граждани и европейските граници. Това е мярка, предвидена в договорите, която днес стана неизбежна", написа вицепремиерът Антонио Таяни в социалната мрежа "X".

La sospensione temporanea di #Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee. Una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile. La crisi dei migranti a #Ceuta ci ricorda che la gestione dei… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 31, 2026

Според него мигрантската криза в Сеута показва, че защитата на външните граници на Европейския съюз е споделена отговорност на всички държави членки.

Решението, което беше официално обявено и от италианското вътрешно министерство, е взето след анализ на постъпилата информация за кризата в малката испанска територия в Северна Африка.

Италианският вътрешен министър Матео Пиантедози се е свързал с френския си колега Лоран Нюниез и двамата са се разбрали, че е "целесъобразно да бъде засилен контролът по сухопътната граница между Франция и Италия в рамките на вече действащите споразумения за сътрудничество между полицейските служби на Франция и Италия", предаде БТА.

От своят страна Испания заяви, че целостта на Шенгенското пространство е "напълно гарантирана".

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес увери, че почти всички мигранти вече са върнати в Мароко. По думите му не може да се от Сеута и Мелиля до Иберийския полуостров без полицейска проверка. Той призова "да се спре умишленото всяване на смут".

Критиките срещу Испания

"Това е извънредна мярка, приета за защита на националната сигурност и предотвратяване на евентуални последици за нашата нация. Мярката ще остане в сила само докато е необходимо, като ще се обърне специално внимание на ограничаването на всяко въздействие върху туристически потоци през лятото" каза италианският премиер Джорджа Мелони след решението.

Още в петък Мелони заговори за суспендиране на Испания от Шенген, а към призивите и се присъединиха и други европейски държави, като дори се заговори за изключване на Испания от Шенген.

"Испания напълно се провали в защитата на външната граница на Шенгенската зона. Не може да продължава така. Всички страни от Европа трябва да подкрепят предложението на Мелони. Страните, които не изпълняват ангажиментите си по защита на външната граница, не могат да бъдат членове на Шенген," написа вътрешният министър на Финландия Мари Рантанен в "Х".

Датският премиер Мете Фредериксен също обяви,че ЕС трябва да обмисли изключването на Испания от Шенген.

Чешкият премиер Андрей Бабиш определи кризата в Сеутакато "абсолютен скандал" и разкритикува решението на испанското правителство да легализира част от нелегалните мигранти.

Проруската партия "Възраждане" също поиска временно суспендиране на Шенгенското споразумение с Испания.

"Националната сигурност на България би трябвало да е водеща за всяко българско правителство, а мигрантският натиск над външната граница на ЕС и случващото се в Сеута са изключително притеснителни и изискват превантивни мерки за опазване на границите на България. България трябва временно да суспендира Шенгенското споразумение с Испания по примера на Италия и да засили охраната на границата с по-силно присъствие на полиция и армия", каза лидерът на формацията Костадин Костадинов.

Испанският премиер Педро Санчес се разочарова от позициите на европейските страни и ги упрекна в нарушение на европейските договорености. Той цитира данни на Frontex, които показват, че нелегалните влизания през Италия през последните 5 години са двойно повече от тези през Испания.

La solidaridad y la empatía son opcionales.



El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

????????



Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:



Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

Мигранти опитаха да влязат и в Мелиля

Стотици мигранти опитаха да влязат от Мароко и в испанския анклав Мелиля, след масирания миграционен наплив към Сеута, съобщиха испански медии.

Около 500 души опитаха да влязат в другия испански анклав около 19:00. На мястото са били разположени служители на силите за сигурност. Около два часа по-късно, към 21:00 ч., е направен втори опит за преодоляване на граничната ограда.

Според съобщението неуточнен брой мигранти са хвърляли камъни по служителите на силите за сигурност, които отвърнали със сълзотворен газ. Засега не е ясно дали някои от мигрантите са успели да проникнат в Мелиля. Граничен пункт "Бени Ензар" е затворен от четвъртък вечер, предаде БТА.

Крайбрежните северноафрикански градове Сеута и Мелиля са под испански контрол от векове.

Междувременно правителството в Мадрид съобщи, че десетки хиляди мигранти доброволно са поели обратно към Мароко.Около 48 000 души от 60 000 мигранти, които пристигнаха тази седмица в Сеута, вече са се завърнали в Мароко.

Сеута бе пренаситена от притока на хиляди мигранти през последните, много от които достигнаха анклава с плуване. Съобщава се за близо 60 жертви при опитите на мигрантите да влязат в испанската територия.

Европейският съюз не е установил наличието на миграционни потоци от Сеута към Европа, заяви високопоставен представител на ЕС, цитиран от БТА.

"Днес не са засечени движения към европейския континент", посочи представителят.

По силата на действащите разпоредби в рамките на Шенгенското пространство, при пристигане на европейския континент от анклавите Сеута и Мелиля е необходимо извършването на допълнителни проверки. На този етап европейските институции не са отчели преминаване на границата на ЕС.

"Ще работим в тясно сътрудничество с другите държави членки, за да могат те да имат на разположение пълна и достоверна информация. От съществено значение е да запазим установеното доверие при провежданата на този етап миграционна политика", каза европейският представител.