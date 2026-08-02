Трима загинали и 15 ранени при взрив в ресторант в Москва

Експлозия е станала близо до ресторант на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което трима души са загинали, а 15 са ранени, съобщи московското Главно управление на министерството на вътрешните работи, цитирано от световните агенции. В различни Телеграм канали обаче се спекулира, че ресторантът, затворен за частно събитие, бил пълен с руски воени.

"Служители на столичното Главно управление на МВР на Русия работят на мястото на случилото се в района на Кудринския площад. Според наличната информация днес около 20:10 часа близо до лятно кафене е станал взрив, в резултат на който трима души са загинали, а 15 са получили наранявания с различна степен на тежест", съобщиха от местните власти.

Според Telegram канала Baza четирима от пострадалите са служители на ресторанта. Очевидци съобщават, че ранените са били изнасяни на носилки и откарани с линейки.

Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предаде Ройтерс. Агенцията засега не може да потвърди тази информация от независим източник.

Проправителствени руски канали разпространяват противоречива информация за причините за инцидента. Според едната версия взривът е причинен от газово оборудване в кухнята, а според друга експлозията е станала в зоната за посетители.

Главният готвач на ресторанта Кармине Алфиери заяви, че взривът е станал извън сградата и че помещенията на заведението не са пострадали. Междувременно жител на сградата посочи, че в нея няма изградена газова инсталация, предаде The Moscow Times.

Официална информация за причините за взрива все още няма.

Новинарската руска медия „База“, съобщи, че взривът е станал в заведението "Балци Роси", което е италиански ресторант. Днес той е бил затворен за частно парти.

В редица източници в Telegram се разпространява информация, че вероятно са ликвидирани висши генерали, които са празнували в ресторанта. Засега липсва официална информация.

Според очевидец, цитиран от Телеграм канала ASTRA в близост до ресторанта са били паркирани множество автомобили с черни регистрационни номера, които обикновено се използват от превозни средства на въоръжените сили и други служби за сигурност.

Russian media claimed that Russian Aerospace Forces commander Alexander Chaiko was celebrating his birthday at the Moscow restaurant where an explosion killed 3 people and injured 15. Chaiko commanded Russia's Eastern grouping in 2022. #Russia https://t.co/Q3ZQPaAsWO pic.twitter.com/n76VFnBIwy — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) August 1, 2026

Журналистът Олег Кашин предполага, че празненството по случай рожден ден може да е било организирано от генерал-полковник Александър Чайко, който е главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили.

Той беше назначен на поста през май, а на 27 юли е станал на 55 години. Чайко е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, тъй като ЕС и Украйна го смятат за съпричастен към масовите убийства на цивилни в Буча.

Инцидентът в Москва се случва по-малко от 24 часа от поредната масирана руска атака над Киев, при която загинаха 9 души, а още 28 бяха ранени.