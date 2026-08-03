По искане на европрокуратурата митниците задържаха стоки за над 2 млн. долара

Стоки за над 2 млн. долара са били задържани при акция на митниците, съобщиха от агенцията. Операцията е проведена в Бургас и Варна в края на юли. Задържани са 12 контейнера. В тях е имало над над 3 800 бр. технически литиево-йонни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 килограма.

Операцията е проведена по искане на европейската прокуратура. Тяхното разследване е образувано от румънския офис. Подозренията са за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз.

"При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и за да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната", обясниха от агенция "Митници".

За разследването в Румъния бе съобщено в началото на април. Тогава се разбра, че са били направени обиски на 14 адреса в Румъния и България, а данни са изискани от Австрия и Великобритания.

Според разследващите при кандидатстване за финансирането в Румъния са били представени фалшиви данни. Става дума за два проекта, единият от които е бил изпълнен с нарушения. По него румънски чиновник е фалшифицирал информация от проверка. Изготвените от него документи послужили за удължаване на проекта и продължаване на финансирането.