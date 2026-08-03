Проверките на камионите: Технически проблеми, претоварване и шофиране след употреба на алкохол

Акциите на "Пътна полиция" за контрол на тежкотоварните автомобили в страната продължават след тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" през юли. Само за шест дни са проверени над 400 камиона, а нарушенията остават многобройни – от технически неизправности и претоварване до управление след употреба на алкохол.

Според полицията вече се отчита известен спад на нарушенията в София, но контролът остава засилен.

Потокът от тежкотоварни автомобили на изхода на София по бул. "Цариградско шосе" остава непрекъснат. Още в началото на проверките наш екип стана свидетел на предпоставка за пътен инцидент, след като лек автомобил с чуждестранна регистрация засеча тир. За щастие до катастрофа не се стига.

Проверките на "Пътна полиция" започнаха след двата тежки инцидента с тирове на автомагистрала "Тракия" в средата на юли. Целта е ограничаване на пътния травматизъм и предотвратяване на тежки катастрофи, причинени от технически неизправни или претоварени товарни автомобили.

Сред най-честите нарушения са износени гуми, неизправности по спирачната система, неправилно укрепени товари и претоварване на превозните средства.

Контролът обхваща и спазването на ограниченията за движение на тежкотоварните автомобили в натоварените дни – петък и неделя, както и регламентираните почивки на водачите.

"Тези мерки трябва да се спазват. Има ясен регламент за времето за управление и почивка, а в петък и неделя "Пътна полиция" в цялата страна прилага ограничения за движението на тежкотоварния трафик. При установяване на сериозно нарушение се съставя акт, а в случая с претоварения камион автомобилът беше спрян от движение за срок от един месец", каза старши инспектор Григор Борисов от "Пътна полиция".

По думите му причината за подобни нарушения често е стремежът към икономия на време и средства.

"Водачите и собствениците на товарните автомобили се стремят да спестят време и разходи. Важно е да подчертаем, че отговорността не е само на шофьорите, а най-вече на собствениците на превозните средства."

След засилването на контрола вече се отчита известен положителен ефект.