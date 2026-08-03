Русия съобщи за убито дете при украински удар с дрон

Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската гранична Белгородска област, съобщи временният губернатор Александър Шаваев, цитиран от агенция Ройтерс

.В Телеграм Шаваев твърди, че дронът е ударил район, точно до детската площадка в село Принцевка, близо до украинската граница.

Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче, което е получило тежки наранявания. Две други момичета, на възраст 7 и 9 години, са приети в болница.

Руският президентски комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова, цитирана от руски информационни агенции, определя станалото като "още един нехуманен терористичен акт на режима в Киев".

До момента няма официален коментар от украинското Министерство на отбраната.