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Русия съобщи за убито дете при украински удар с дрон

10 коментара
Снимката е илюстративна
Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската гранична Белгородска област, съобщи временният губернатор Александър Шаваев, цитиран от агенция Ройтерс
 
.В Телеграм Шаваев твърди, че дронът е ударил район, точно до детската площадка в село Принцевка, близо до украинската граница.
 
Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче, което е получило тежки наранявания. Две други момичета, на възраст 7 и 9 години, са приети в болница.
 
Руският президентски комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова, цитирана от руски информационни агенции, определя станалото като "още един нехуманен терористичен акт на режима в Киев".
 
До момента няма официален коментар от украинското Министерство на отбраната.
 

Ключови думи

Русия Украйна дрон
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10 коментара

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  1. MAKE LADAS NOT WAR
    #10

    Пет години правят хирургическиточни удари с близо нула цивилни жертви, сега изведнъж да започнат да убиват деца? Малко ми намирисва на кремълски булшит тип "Алеята на ангелите"...

  2. dedomir
    #9
    Отговор на коментар #7

    то е такава от мнооого години. Ама да се обсъждат радиопостановки е глупаво от страна на медияпул.

  3. dedomir
    #8

    щом лвова-избеленова се намесва, значи вони на рязанский сахар. Кривите пръстчета на фсб стават кристално прозрачни. Спрете с репост на радия машква бе, медияпул.

  4. evtimvz
    #7

    Спомнте ли си как Дугин каза украинските деца в един лагер трбвало да се хвърлт в реката, а друг путлерастки пропагандатор каза по телевиита, че украинските деца трябва да се избиват. Сега вече това ще стане официална путлерастка политика.

  5. evtimvz
    #6

    Не ипитвам съчвствие и това е много лошо. Но Путин успя и в това.

  6. глас в пустиня
    #5

    Това е целенасочена атака на детска площадка с fpv дрон на който се вижда на екран че на площадката играят деца. Просто украинския пилот на дрона е атакувал детската площадка, виждайки че на нея има деца.

  7. Javor
    #4

    Жалко... nyтю да обяснява , това е неговата война

  8. Fireball
    #3

    Детската площадка е била ударена от рассийската ПВО. Статистиката ясно говори - криворъките рассийски ракети причиняват на вискодуховните орки много повече бедствия отколкото украинските дронове. Да живее рассийската ПВО!

  9. Кая
    #2

    От февруари 2022 г. до днес руските орки са убили стотици украински деца и са отвлекли десетки хиляди, опитвайки се да изтрият националната им идентичност. Върховна наглост е точно Мария Лвова-Белова – официално издирвана престъпничка от Международния наказателен съд в Хага за кражба и депортация на украински деца – днес да ни чете морал за хуманизъм. Кремълските убийци, които изравниха със земята цели градове и взривяваха родилни домове, училища и детски площадки в Киев, Харков и Одеса, продължават

  10. глас в пустиня
    #1

    Сега баща му ако беше католик щеше да убие 10 украински деца но понеже е православен ще търпи.

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