Русия съобщи за убито дете при украински удар с дрон

Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската гранична Белгородска област, съобщи временният губернатор Александър Шаваев, цитиран от агенция Ройтерс
.В Телеграм Шаваев твърди, че дронът е ударил район, точно до детската площадка в село Принцевка, близо до украинската граница.
Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче, което е получило тежки наранявания. Две други момичета, на възраст 7 и 9 години, са приети в болница.
Руският президентски комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова, цитирана от руски информационни агенции, определя станалото като "още един нехуманен терористичен акт на режима в Киев".
До момента няма официален коментар от украинското Министерство на отбраната.
Спомнте ли си как Дугин каза украинските деца в един лагер трбвало да се хвърлт в реката, а друг путлерастки пропагандатор каза по телевиита, че украинските деца трябва да се избиват. Сега вече това ще стане официална путлерастка политика.
Това е целенасочена атака на детска площадка с fpv дрон на който се вижда на екран че на площадката играят деца. Просто украинския пилот на дрона е атакувал детската площадка, виждайки че на нея има деца.
Детската площадка е била ударена от рассийската ПВО. Статистиката ясно говори - криворъките рассийски ракети причиняват на вискодуховните орки много повече бедствия отколкото украинските дронове. Да живее рассийската ПВО!
От февруари 2022 г. до днес руските орки са убили стотици украински деца и са отвлекли десетки хиляди, опитвайки се да изтрият националната им идентичност. Върховна наглост е точно Мария Лвова-Белова – официално издирвана престъпничка от Международния наказателен съд в Хага за кражба и депортация на украински деца – днес да ни чете морал за хуманизъм. Кремълските убийци, които изравниха със земята цели градове и взривяваха родилни домове, училища и детски площадки в Киев, Харков и Одеса, продължават … с евтините си манипулации и пропагандни лъжи. Истината е само една: ако искате децата ви да са в безопасност – приберете си окупаторските войски, спрете престъпната война и върнете хилядите отвлечени украинчета обратно на семействата им.
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Пет години правят хирургическиточни удари с близо нула цивилни жертви, сега изведнъж да започнат да убиват деца? Малко ми намирисва на кремълски булшит тип "Алеята на ангелите"...
то е такава от мнооого години. Ама да се обсъждат радиопостановки е глупаво от страна на медияпул.
щом лвова-избеленова се намесва, значи вони на рязанский сахар. Кривите пръстчета на фсб стават кристално прозрачни. Спрете с репост на радия машква бе, медияпул.
Спомнте ли си как Дугин каза украинските деца в един лагер трбвало да се хвърлт в реката, а друг путлерастки пропагандатор каза по телевиита, че украинските деца трябва да се избиват. Сега вече това ще стане официална путлерастка политика.
Не ипитвам съчвствие и това е много лошо. Но Путин успя и в това.
Това е целенасочена атака на детска площадка с fpv дрон на който се вижда на екран че на площадката играят деца. Просто украинския пилот на дрона е атакувал детската площадка, виждайки че на нея има деца.
Жалко... nyтю да обяснява , това е неговата война
Детската площадка е била ударена от рассийската ПВО. Статистиката ясно говори - криворъките рассийски ракети причиняват на вискодуховните орки много повече бедствия отколкото украинските дронове. Да живее рассийската ПВО!
От февруари 2022 г. до днес руските орки са убили стотици украински деца и са отвлекли десетки хиляди, опитвайки се да изтрият националната им идентичност. Върховна наглост е точно Мария Лвова-Белова – официално издирвана престъпничка от Международния наказателен съд в Хага за кражба и депортация на украински деца – днес да ни чете морал за хуманизъм. Кремълските убийци, които изравниха със земята цели градове и взривяваха родилни домове, училища и детски площадки в Киев, Харков и Одеса, продължават …
с евтините си манипулации и пропагандни лъжи. Истината е само една: ако искате децата ви да са в безопасност – приберете си окупаторските войски, спрете престъпната война и върнете хилядите отвлечени украинчета обратно на семействата им.
Сега баща му ако беше католик щеше да убие 10 украински деца но понеже е православен ще търпи.