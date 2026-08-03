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Kуба пак остана без ток

7 коментара
Сн. БГНЕС
Националната електропреносна мрежа на Куба се срина късно снощи, съобщи държавната национална електроснабдителна компания, цитирана от Ройтерс, потапяйки острова с около 10 милиона души в мрак.
 
В последните дни прекъсванията на електроснабдяването са станали все по-чести, посочва агенцията.
 
Кубинският електроенергиен съюз (Union Electrica de Cuba) не предостави допълнителни подробности в публикациите си в социалните мрежи Екс и Фейсбук.
 
Сривът последва три повсеместни прекъсвания на електроснабдяването през юли и идва на фона на наложената от САЩ петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.

Ключови думи

Куба
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7 коментара

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  1. MAKE LADAS NOT WAR
    #7
    Отговор на коментар #6

    Това беше работа на най-добрия приятел на Вова - Тръмп, през първия му мандат (2017-2021). Обама беше разхлабил всякакви санкции до максимум, но тогава плюехте и по него - няма угодия за руската м.стия.

  2. F16
    #6

    Нали САЩ са им направили петролна блокада , искат хората в Куба да са зле

  3. глас в пустиня
    #5

    Русия ще защити Куба точно толкова колкото кубинците защитиха руското малцинство източно от Днепър. Като дойде наследникът на Батиста кубинците ще съжаляват но ще е късно.

  4. MAKE LADAS NOT WAR
    #4
    Отговор на коментар #2

    Както помогнаха на всичките си "стратегически партньори" - па русками! Колко десетилетия САЩ не пускат гювеч на Куба, не е истина. Същото ще е поне половин век в Русия след персоналната война на тов. Путин, но ембаргото няма да е само от САЩ, а от ЦЯЛ СВЯТ и ще продължи, докато Китай съвсем не ги претопи. Това им докара Болшой Стратег.

  5. antitroll
    #3
    Отговор на коментар #1

    Рубио не е кубинец, а американец. Иначе да, има кубински произход. Матрьошка.

  6. Lord Denning
    #2

    Русия и ЛилиПутин ще помогнат на стратегическите си съдружници както помогнаха на Палестина, Иран, Венецуела... Нали, нали?

  7. Левант
    #1

    Кубинецът Рубио вероятно има пръст в това.

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