Kуба пак остана без ток

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина късно снощи, съобщи държавната национална електроснабдителна компания, цитирана от Ройтерс, потапяйки острова с около 10 милиона души в мрак.

В последните дни прекъсванията на електроснабдяването са станали все по-чести, посочва агенцията.

Кубинският електроенергиен съюз (Union Electrica de Cuba) не предостави допълнителни подробности в публикациите си в социалните мрежи Екс и Фейсбук.

Сривът последва три повсеместни прекъсвания на електроснабдяването през юли и идва на фона на наложената от САЩ петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.