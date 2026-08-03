Kуба пак остана без ток

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7 коментара
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Това беше работа на най-добрия приятел на Вова - Тръмп, през първия му мандат (2017-2021). Обама беше разхлабил всякакви санкции до максимум, но тогава плюехте и по него - няма угодия за руската м.стия.
Нали САЩ са им направили петролна блокада , искат хората в Куба да са зле
Русия ще защити Куба точно толкова колкото кубинците защитиха руското малцинство източно от Днепър. Като дойде наследникът на Батиста кубинците ще съжаляват но ще е късно.
Както помогнаха на всичките си "стратегически партньори" - па русками! Колко десетилетия САЩ не пускат гювеч на Куба, не е истина. Същото ще е поне половин век в Русия след персоналната война на тов. Путин, но ембаргото няма да е само от САЩ, а от ЦЯЛ СВЯТ и ще продължи, докато Китай съвсем не ги претопи. Това им докара Болшой Стратег.
Рубио не е кубинец, а американец. Иначе да, има кубински произход. Матрьошка.
Русия и ЛилиПутин ще помогнат на стратегическите си съдружници както помогнаха на Палестина, Иран, Венецуела... Нали, нали?
Кубинецът Рубио вероятно има пръст в това.