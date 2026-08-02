Bird.bg: Американска служба потвърди, че Божков е давал подкупи на Борисов

Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ твърди, че бившият премиер Бойко Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Божков. Това става ясно от документацията по делото, по което Божков оспорва наложените му санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски", съобщи разследващият сайт Bird.bg.

Цитираният документ е отговор на OFAC по искане на Божков за произнасяне на съда. В този отговор е описана фактическата обстановка, довела до санцкиите срещу бизнесмена.

"OFAC установи, а ищецът призна, че е плащал пари на бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на това Борисов и Горанов да фаворизират бизнеса му. Това изцяло попада в дефиницията и общото разбиране за подкуп. Действията на ищеца са били "предлагане" на "сума пари" с цел "убеждаване" на тези правителствени представители "да действат" в "полза" на ищеца“, посочва се в документа, който е качен в електронното досие по делото на 31 юли.

Не става ясно на база на какви доказателства е направен този извод. Горанов също е сред санкционираните по закона "Магнитски".

В неделя Борисов отказа да коментира темата с обяснието, че "лъжите на Божков" ги е коментирал стотици пъти и не иска да си губи времето.

"Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже", заяви той.

Божков, който се опитва да излезе от списъка на санкционираните, многократно е заявявал, че е давал десетки милиони, за да върви безпроблемно хазартния му бизнес. Той е разказвал публично за срещите си с Горанов във финансовото министерство. Освен това твърди, че в офиса му ходила пиарката на ГЕРБ Севдалина Арнаудова.

Именно по жалба на Божков Борисов, Горанов и Арнаудова бяха арестувани през 2021 г. Впоследствие задържането им бе обявено за незаконно от съда, а прокуратурата прекрати делото по твърденията на бизнесмена с аргумента, че няма достатъчно доказателства, за да се установи обективната истина.