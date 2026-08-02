Bird.bg: Американска служба потвърди, че Божков е давал подкупи на Борисов

Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ твърди, че бившият премиер Бойко Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Божков. Това става ясно от документацията по делото, по което Божков оспорва наложените му санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски", съобщи разследващият сайт Bird.bg.
Цитираният документ е отговор на OFAC по искане на Божков за произнасяне на съда. В този отговор е описана фактическата обстановка, довела до санцкиите срещу бизнесмена.
"OFAC установи, а ищецът призна, че е плащал пари на бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на това Борисов и Горанов да фаворизират бизнеса му. Това изцяло попада в дефиницията и общото разбиране за подкуп. Действията на ищеца са били "предлагане" на "сума пари" с цел "убеждаване" на тези правителствени представители "да действат" в "полза" на ищеца“, посочва се в документа, който е качен в електронното досие по делото на 31 юли.
Не става ясно на база на какви доказателства е направен този извод. Горанов също е сред санкционираните по закона "Магнитски".
В неделя Борисов отказа да коментира темата с обяснието, че "лъжите на Божков" ги е коментирал стотици пъти и не иска да си губи времето.
"Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема. И съм го казал на всички места, където трябва да се каже", заяви той.
Божков, който се опитва да излезе от списъка на санкционираните, многократно е заявявал, че е давал десетки милиони, за да върви безпроблемно хазартния му бизнес. Той е разказвал публично за срещите си с Горанов във финансовото министерство. Освен това твърди, че в офиса му ходила пиарката на ГЕРБ Севдалина Арнаудова.
Именно по жалба на Божков Борисов, Горанов и Арнаудова бяха арестувани през 2021 г. Впоследствие задържането им бе обявено за незаконно от съда, а прокуратурата прекрати делото по твърденията на бизнесмена с аргумента, че няма достатъчно доказателства, за да се установи обективната истина.
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25 коментара
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За да не му прекратят лицензите, присвоят бизнеса и вероятно убият в последствие. Други "умни" въпроси имаш ли?
добре де, той черепа защо вместо да си палти данъците, им е давал такива милиони за квито говори, подкупи? 160 млн беше казъл веднъж, та това са в стотици пъти повече от парите който са укрити данъци
Общо взето всички разбраха , че Баце е бита карта и нищо чудно да го погнат от всички посоки.Манфред Вебер утре ще каже , че не си спомня да го познава.
чес'но! - не разбирам какво и кого имаш предвид?!? - радевата власт ли са "хора с висшета и елементарно възпитание"? . . . Щото аз виждам сОвЭцки генерали, "юристи" от милиционерското (и на пожарникара бОко) у-ще и тук-там по некой ВИФ-задочно. . . ДА! - признавам, че критериите са ми малко завишени... ;-)
Банкянският плондир се пече на бавен огън като свинско на фурна. Сега на OFAC ли да вярваме или на Лъжлив Боко, че и се кълне мръсникът долен!
Уф… Неделна скука. Нищо ново. Това, че Божков е шарил на Буци и Влади се знае и в детските градини.
Може би просто на хората им беше писнало от нормализирането на грубата сила, корупцията и простащината в обществото и политиката, и затова гласуваха за хора с висшета и елементарно възпитание - ако виждаш знак на равенство между тези престъпници от 2006-2026 и сегашното правителство, явно не сме на едно мнение. Друга алтернатива да махнем прасетата нямаше, благодарение и на боричканията на "десните" ни сили. Ляв съм по убеждения, но гласувам в дясно, защото в България всичко е наобратно.
не от 20!, а от 30 години наричам "боклук" тия, дето гласуваха (с надежда и с ... налучкване ;-)) ) и за бкп-бсп, и за цара, и за боко, за вОлен, за доган/cвuнята, за копЭйкин, за радев... Не ща да звучи като хвалба, но мене никой не е успял да ме "заблуди да дам глас в грешната посока"... Съгласен съм обаче, че има и некви хора, дето са си мислели, че радев ше вкара ПРАСЕТАТА В ЗАТВОРА, и са изгласували за него. Те са наивници, а не боклук. Боклук съм обяснил кого наричам..., но ... може па лошо да обяснявам...
Динчев, и на мене тва ми развали неделята. Как смеят американците, не го проумявам. Обаче Джелсомино ме вкара във верна насока: като стане бивш, ще се намагнити. Явно е некъв феномен от физиката или елктротехниката, не съм сигурен.
Български политик да взема рушвет? Не вярвам... Къде се е чуло и видяло такова нещо?! Ако искате ме убийте, ама не вярвам...